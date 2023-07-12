 

На Сахалине стая бродячих собак напала на ребенка

12.07.2023, 11:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В городе Углегорск на Сахалине стая бродячих собак терроризирует жителей. Весной псы напали на восьмилетнего мальчика, а теперь накинулись на семилетнюю девочку. Об этом сообщает телеканал “360”, они забежали на детскую площадку и покусали ребенка за ноги.

По данным VSE42.RU, ребенка отбили прохожие. Девочку госпитализировали. В результате случившегося было возбуждено уголовное дело против должностных лиц города по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьей 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщает Пятый канал.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / PlayStation и Pasta Garofalo совместно представили лимитированную серию паст под названием Play Your Pasta

12.07 / В подмосковном Солнечногорске загорелись деревянные постройки

12.07 / Microsoft победила в суде против ФТК США в споре о покупке Activision Blizzard за $69 млрд

12.07 / В детских садах Орска произошло массовое отравление детей

12.07 / Почти половина поляков якобы не хочет открыть Украине двери в НАТО

12.07 / На конференции в Шанхае представили роботов, которые ходят и разговаривают

12.07 / В Финляндии новый скандал — министру финансов приписывают расистские комментарии в соцсетях

11.07 / Остаёмся верны обязательствам — на встрече с Байденом Сунак подтвердил, что не одобряет поставки Украине кассетных боеприпасов

11.07 / SCMP – Китай и РФ стремятся разыграть долгую партию — эксперты о расширении ШОС в противовес Западу

11.07 / На портале “Активный гражданин” выберут лучшие места для летнего отдыха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика