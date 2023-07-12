Путешествуем на Мерседесе V-класса

Насколько Mercedes-Benz V-класса удобен для путешествий всей семьей или в компании друзей? Разберем его возможности на примере модели Мерседес V250 d.

Комфорт и функциональность V-класса

Заглянем в салон. Мультимедийная система MBUX с 6-ядерным процессором на микрочипах Nvidia, 8 ГБ оперативной памяти, экран 10,25″. Мгновенно реагирует на прикосновение, выводит изображение без задержек. Возможна установка модуля беспроводной связи NFC.

Акустика Burmester создает объемный звук в любой точке салона благодаря системе из 15 динамиков и сабвуфера на 640 ватт. Усилитель речи и навигационно-мультимедийная система Comand Online облегчают коммуникацию.

Удобные кресла с подогревом и вентиляцией (весь первый ряд). Водительское кресло с широким спектром настроек и памятью 3 положений. Во втором ряду Мерседес В класс имеется столик, который на рельсах выезжает в центр. Высота подъема регулируется, есть ниши для подстаканников.

Панорамная крыша увеличивает количества света в салоне и визуально добавляет объем, закрывается шторкой.

Микроклимат регулируется точечно. При открытых задних форточках создается эффект естественного микропроветривания.

Багажник удобный и вместительный. Большая дверь открывается на 90 градусов, в одну линию с крышей, — можно загружать даже самые крупные предметы. С другой стороны, это создает ограничения с точки зрения парковочных габаритов.

В багажнике имеется полка для ручной клади с местом для мелочей. Она занимает много пространства, но при необходимости снимается. Если все нужное не поместится в основной багажник, можно установить дополнительный на крышу.

В багажной двери установлена камера заднего вида. Точнее, «спрятана» — от грязи и дорожной пыли. Она выдвигается, только если включить заднюю передачу.

Сдвижные двери работают на электроприводе, открываются изнутри, снаружи и с водительского места.

Оптика отличная. Базовые фары на светодиодах отлично работают в режимах дальнего и ближнего света. В оснащение добавлены адаптивные матричные фары, которые удобно использовать за городом, на трассе.

Ходовые характеристики

Посадка у этой модели высокая, почти как в автобусе — на большинство машин вы будете смотреть сверху вниз.

Ходовые качества выше всяческих похвал. Мощный двигатель выдает крутящий момент 440 Н·м и 190 «лошадей». Для своего объема автомобиль может считаться почти экономичным — расход топлива 14 л на 100 км.

Благодаря системе полного привода и настройкам шасси, машина уверенно держится на трассе, без проблем маневрирует при обгоне. Легко движется по заснеженным дорогам, без проблем заезжает на участки с рыхлым снегом.

Адаптивный круиз-контроль отлично держит дистанцию до идущих впереди авто, но нужно следить, чтобы датчики не засорялись. Система Collision Prevention Assist предохраняет от столкновений, но у нее есть минус — датчики слишком чувствительные.

Вывод. Mercedes V250 d — отличный компаньон для путешествий. Послушный, надежный автомобиль с большим салоном и вместительным багажником, прокачанной медиасистемой. В такой машине будет комфортно и водителю, и пассажирам.