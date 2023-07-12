 

«НЕП🔴ВАР»

12.07.2023, 11:10, Разное
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Криминальный док-боевик про Евгения Пригожина —«НЕП🔴ВАР». Путь от продавца хот-догов до главы частной армии, идущей на Москву.Как питерский торговец хот-догами, отсидевший за кражу, разбой, мошенничество и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность, вошел в доверие к главе государства, обзавелся собственной армией и отправил ее сначала в Сирию и Африку, затем в Украину и в конечном счете — на Москву?
Мы более 10 лет изучали его бизнес, биографию, способы ведения дел, провокации, устроенные его структурами (в том числе и против журналистов «Новой газеты»), методы разборок с конкурентами и политическими противниками. И теперь подробно расскажем вам о судьбе самого одиозного сегодняшнего российского политика и бизнесмена. Судьбе, которая в ближайшее время, уверены, всех еще крепко удивит.Всего глав 8. Сегодня самое начало.🌭 ГЛАВА I. СКОЛЬЗКАЯ СОСИСКА . В которой Евгений Пригожин грабит людей, сидит в тюрьме и готовит хот-доги и знакомится с Путиным 🗒 Материалы к первой главе — наш текст 2011 года о том, как Пригожин строил свой бизнес после выхода из тюрьмы. Тогда мы еще не знали, с кем имеем дело.

Источник: Новая газета


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