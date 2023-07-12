 

Canon передает личные данные владельцев своих принтеров и сканеров третьим лицам

12.07.2023, 11:00, Разное
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Согласно политике конфиденциальности Canon, ее устройства могут собирать данные для маркетинговых целей, что позволяет компании передавать информацию о пользователях рекламодателям. Помимо содержимого документов, Canon также может собирать метаданные файлов, которые могут включать информацию о местоположении созданных фотографий или документов.

При обращении к Canon для получения ответов на вопросы о сборе личных данных, длительности их хранения и способе использования, компания не дала прямого ответа. Однако вендор заявил, что уважает интересы клиентов и действует в соответствии с федеральными законами.

Журналисты не обнаружили в политике конфиденциальности HP пунктов о сборе данных. Однако они были найдены в пользовательских соглашениях публичных сервисов печати, таких как FedEx, UPS и Staples.


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