Canon передает личные данные владельцев своих принтеров и сканеров третьим лицам

Согласно политике конфиденциальности Canon, ее устройства могут собирать данные для маркетинговых целей, что позволяет компании передавать информацию о пользователях рекламодателям. Помимо содержимого документов, Canon также может собирать метаданные файлов, которые могут включать информацию о местоположении созданных фотографий или документов.

При обращении к Canon для получения ответов на вопросы о сборе личных данных, длительности их хранения и способе использования, компания не дала прямого ответа. Однако вендор заявил, что уважает интересы клиентов и действует в соответствии с федеральными законами.

Журналисты не обнаружили в политике конфиденциальности HP пунктов о сборе данных. Однако они были найдены в пользовательских соглашениях публичных сервисов печати, таких как FedEx, UPS и Staples.