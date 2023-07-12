 

Microsoft победила в суде против ФТК США в споре о покупке Activision Blizzard за $69 млрд

12.07.2023, 11:00, Новости дня
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Американская компания Microsoft одержала победу в разбирательстве с Федеральной торговой комиссией (ФТК) США по поводу приобретения Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов. Согласно сообщению The Verge, суд вынес решение в пользу Microsoft.

В ходе разбирательства суд отклонил временный запрет на сделку между Microsoft и Activision Blizzard, который был предложен ФТК. Судебное решение указывает на то, что торговой комиссии не удалось предоставить достаточное количество доказательств о том, что данная сделка может нанести вред конкуренции на рынке видеоигр.

Компанию Microsoft также обвиняли в стремлении отказаться от выпуска игр серии Call of Duty на платформе PlayStation от Sony после приобретения Activision Blizzard. Однако представители Microsoft, включая главу игрового подразделения Фила Спенсера, заявили под присягой в суде, что они не планируют принимать такой шаг.

Теперь Microsoft должна убедить британский антимонопольный регулятор выдать одобрение на эту сделку. В конце апреля он запретил крупнейшую сделку в игровой индустрии.

Покупка была одобрена Евросоюзом, однако с двумя условиями: Microsoft должна предоставить возможность всем потребителям в Европейском союзе играть в проекты Activision Blizzard на любой платформе и выдавать лицензии на использование сервисов для игр Activision Blizzard европейским компаниям.


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