 

Мнение: Гуманизация Медведева

12.07.2023, 9:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подвел итоги вильнюсского саммита НАТО.

Как гвозди вколотил, мол, «всё как мы и думали»:

1.В НАТО Украину никогда не примут.
2.Третья мировая всё ближе. Потому что военная помощь Украине будет увеличена. Потому что «Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик».
3 «Специальная военная операция будет продолжена с прежними целями. Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чём мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придётся ликвидировать (что возможно и необходимо).

Ну и PS-ом о решениях вильнюсского саммита НАТО: «Военную помощь киевскому режиму увеличить. Всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолётами». «Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».

Все цитаты отсюда

Медведев удивил, что не стал угрожать применением ядерного оружия. С чего бы это? Гуманизировался? Или после 100500-ой угрозы пришло понимание, что угрозы от него выглядят смешно и нелепо?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Андрей Аршавин рассказал о двух своих сильных сторонах: Секс и юмор

12.07 / Пранкер Вован выступил на саммите НАТО под видом министра обороны Словении

12.07 / Терапевт предупреждает, что в жару вода из пластиковой тары может быть опасной для здоровья

12.07 / Чай: 5 интересных фактов о любимом напитке

12.07 / iPhone представил новую функцию для продления работы устройства от одного заряда

12.07 / Мнение: Зачем шведам НАТО?

12.07 / 9 процентов новостроек сосредоточено в центре города

12.07 / Врач развеяла мифы о повышенном давлении: главные ошибки гипертоников

12.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Про саммит НАТО

12.07 / Как законно обустроить антресоль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика