Мнение: Гуманизация Медведева
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подвел итоги вильнюсского саммита НАТО.
Как гвозди вколотил, мол, «всё как мы и думали»:
1.В НАТО Украину никогда не примут.
2.Третья мировая всё ближе. Потому что военная помощь Украине будет увеличена. Потому что «Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик».
3 «Специальная военная операция будет продолжена с прежними целями. Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чём мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придётся ликвидировать (что возможно и необходимо).
Ну и PS-ом о решениях вильнюсского саммита НАТО: «Военную помощь киевскому режиму увеличить. Всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолётами». «Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».
Все цитаты отсюда
Медведев удивил, что не стал угрожать применением ядерного оружия. С чего бы это? Гуманизировался? Или после 100500-ой угрозы пришло понимание, что угрозы от него выглядят смешно и нелепо?
Фотография Дмитрия Медведева отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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