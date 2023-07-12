Мнение: Гуманизация Медведева

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подвел итоги вильнюсского саммита НАТО.

Как гвозди вколотил, мол, «всё как мы и думали»:

1.В НАТО Украину никогда не примут.

2.Третья мировая всё ближе. Потому что военная помощь Украине будет увеличена. Потому что «Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик».

3 «Специальная военная операция будет продолжена с прежними целями. Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чём мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придётся ликвидировать (что возможно и необходимо).

Ну и PS-ом о решениях вильнюсского саммита НАТО: «Военную помощь киевскому режиму увеличить. Всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолётами». «Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».

Все цитаты отсюда

Медведев удивил, что не стал угрожать применением ядерного оружия. С чего бы это? Гуманизировался? Или после 100500-ой угрозы пришло понимание, что угрозы от него выглядят смешно и нелепо?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

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