 

Терапевт предупреждает, что в жару вода из пластиковой тары может быть опасной для здоровья

12.07.2023, 9:15, Разное
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Согласно словам врача, при нагревании пластиковая бутылка начинает выделять бисфенол А при температуре от 40 до 50 градусов. Это превращает полезную воду в токсичный коктейль. Наталья Корягина также предупреждает о том, что выделяемый пластиком токсин может накапливаться в организме, что представляет особую опасность. Накопление этого вещества делает организм более подверженным сердечно-сосудистым заболеваниям, аутоиммунным расстройствам, гормональному дисбалансу, ожирению и опухолям.

В связи с этим, врач рекомендует при жаре приобретать воду в стеклянной таре. Такой выбор будет более безопасным для здоровья.


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