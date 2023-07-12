Терапевт предупреждает, что в жару вода из пластиковой тары может быть опасной для здоровья

Согласно словам врача, при нагревании пластиковая бутылка начинает выделять бисфенол А при температуре от 40 до 50 градусов. Это превращает полезную воду в токсичный коктейль. Наталья Корягина также предупреждает о том, что выделяемый пластиком токсин может накапливаться в организме, что представляет особую опасность. Накопление этого вещества делает организм более подверженным сердечно-сосудистым заболеваниям, аутоиммунным расстройствам, гормональному дисбалансу, ожирению и опухолям.

В связи с этим, врач рекомендует при жаре приобретать воду в стеклянной таре. Такой выбор будет более безопасным для здоровья.