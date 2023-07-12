Пранкер Вован выступил на саммите НАТО под видом министра обороны Словении

Известный пранкер Владимир Кузнецов (Вован) опубликовал видео, на котором он выступает по видеосвязи на саммите НАТО в Вильнюсе под видом министра обороны Словении Марьяна Шареца.

В течение 15 минут россиянин рассказывал лидерам Североатлантического альянса о силе Москвы и грядущем торжестве русского мира.

– На саммите Словению должен был представлять премьер-министр, но накануне он заболел. Мы решили использовать эту возможность и запросили у организаторов возможность выступить дистанционно, – сообщил пранкер.

Выступление Вована вызвало живую дискуссию – лидеры Германии, Венгрии и Болгарии поддержали его инициативу немедленно пойти на переговоры с Россией без учёта интересов Украины.

– Де-факто за этого Шареца выступило больше половины присутствующих, только буйные поляки и прибалты требовали продолжать борьбу. Но их мнение мало кому интересно, так как за их гонором ничего не стоит. Слава Богу, заседание было закрытым и видео дискуссии не опубликовано, – рассказал газете The New York Times высокопоставленный чиновник НАТО.

Пока лидеры Североатлантического альянса никак не прокомментировали инцидент, однако неофициально уже несколько источников ведущих мировых СМИ подтвердили его подлинность.

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