 

Чай: 5 интересных фактов о любимом напитке

12.07.2023, 8:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эксперт в чайной отрасли Фархатджа Гумеров поделился с интернет-изданием “Подмосковье сегодня” особой информацией. На основании его слов мы выделили 5 интересных фактов, которые помогут узнать любимый напиток получше.

1. От сорта чая зависит его качество. Чем выше сорт, тем больше пользы он может принести.

2. Существуют эталонные чаи, которые оказывают на организм мощный оздоровительный эффект. Однако их не распространяют так же широко, как простые универсальные.

3. Самый обычный чай — это камелия китайская. А всего в мире есть более 15 тысяч разных сортов.

4. Хороший чай способен выводить токсины из организма. Благодаря содержанию антиоксидантов, это верный помощник в поддержании молодости

5. Один и тот же сорт чая влияет на людей по-разному. Из-за употребления напитка один человек может взбодриться, а другого может наоборот клонить ко сну.

Отметим, что относительно других популярных напитков чай выглядит привлекательно в плане состава. Например, энергетики из магазина негативно влияют на сердечно-сосудистую систему и могут приводить к головной боли. Об этом пишет RT.

В летнее время года особенно важно избегать обезвоживания организма. Однако для восполнения баланса жидкости предпочтителен все-таки не чай, а чистая питьевая вода без газа. Как передает URA.RU, специалисты соверуют употреблять полтора-два литра в день небольшими порциями.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / iPhone представил новую функцию для продления работы устройства от одного заряда

12.07 / Мнение: Зачем шведам НАТО?

12.07 / 9 процентов новостроек сосредоточено в центре города

12.07 / Врач развеяла мифы о повышенном давлении: главные ошибки гипертоников

12.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Про саммит НАТО

12.07 / Как законно обустроить антресоль

12.07 / Мнение: О «мощном сигнале» НАТО для Украины… Что у Зеленского с лицом?

11.07 / Мнение: Лица

11.07 / Киркорову и не снилось: огромные накладки на зубы стали трендом у звезд

11.07 / Промахнулись

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика