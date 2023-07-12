В детских садах Орска произошло массовое отравление детей

Информацию о случившимся подтвердил местный Минздрав. Как сообщает телеканал “360”, вечером 11 июля в скорую начали поступать звонки от родителей, которые сообщали о рвоте у детей.

По данным Царьграда, в больницах Орска подготовили места для госпитализации пострадавших. В город выехала глава Минздрава региона вместе с командой инфекционистов.

Позднее стало известно, что, предположительно, источником инфицирования стал йогурт Новотроицкого молокозавода. Об этом пишет RT.