 

В детских садах Орска произошло массовое отравление детей

12.07.2023, 8:40, Новости дня
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Информацию о случившимся подтвердил местный Минздрав. Как сообщает телеканал “360”, вечером 11 июля в скорую начали поступать звонки от родителей, которые сообщали о рвоте у детей.

По данным Царьграда, в больницах Орска подготовили места для госпитализации пострадавших. В город выехала глава Минздрава региона вместе с командой инфекционистов.

Позднее стало известно, что, предположительно, источником инфицирования стал йогурт Новотроицкого молокозавода. Об этом пишет RT.


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