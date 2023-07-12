 

iPhone представил новую функцию для продления работы устройства от одного заряда

12.07.2023, 8:15, Разное
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Для активации суперэнергосбережения необходимо открыть приложение “Команды” и перейти во вкладку “Автоматизация”. Затем нажмите на кнопку “+”, расположенную в правом верхнем углу, и выберите “Создать личную автоматизацию”.

Далее следует выбрать пункт “Энергосбережение” и задать параметр “Выключается”, а галочку с “Включается” нужно снять. В случае использования iOS 17, необходимо нажать “Немедленный запуск” и перейти к следующему шагу.

Если ваш iPhone работает на iOS 16 или более ранней версии, перейдите на главный экран приложения и нажмите “Добавить действие”. Затем введите в поисковой строке “Режим энергосбережения” и выберите его. Важно отключить переключатель опции “Спрашивать перед запуском” и подтвердить выбор.

Стратегия суперэнергосбережения подразумевает постоянное включение режима, а не только при падении уровня заряда батареи до 20%. По умолчанию эта возможность автоматически отключается при зарядке iPhone до 80%.

В режиме энергосбережения автоматически блокируется экран после 30 секунд бездействия, яркость дисплея уменьшается, отключаются некоторые визуальные эффекты, а также приложения перестают автоматически обновляться и загружаться в фоновом режиме.


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