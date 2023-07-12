Почти половина поляков якобы не хочет открыть Украине двери в НАТО

Несмотря на то, что польские политики выступают активными защитниками идеи скорого присоединения Украины к НАТО, польские граждане совершенно не разделяют их энтузиазма, пишет Rzeczpospolita. Согласно последнему опросу 47,7% поляков не будут рады новому члену в рядах НАТО, даже несмотря на то, что у него за плечами опытная армия.



АР

Поляки скептически относятся к идее скорого присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. Согласно результатам опроса IBRiS, проведённому по заказу Rzeczpospolitа почти половина респондентов — 47,7% — не дают своего согласия на то, чтобы Украина стала членом НАТО уже сейчас, в то время как 40% придерживаются противоположного мнения. 12,3% не имеют собственного мнения по этому вопросу, пишет издание.

Активнее всего против членства Украины в НАТО выступают главным образом сторонники оппозиции — 54%, мужчины, преимущественно жители средних городов —71%, люди с высшим образованием — 60%, сторонники центристской взглядов — 61%, которые скорее хорошо оценивают своё экономическое положение —57%, перечисляет Rzeczpospolitа.

Издание напоминает, что хотя уже 30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке, никакого приглашения присоединиться к альянсу в ходе саммита в Вильнюсе не последует. В свою очередь, 90% украинцев хотят, чтобы их страна стала членом Североатлантического альянса.

В отличии от настороженных поляков, польские политики позиционируют себя в качестве сторонников вступления Украины в НАТО. Президент Польши Анджей Дуда возлагал большие надежды на саммит и обращал внимание на опытную украинскую армию, которая безусловно бы укрепила альянс в военном плане, потому что сложно представить архитектуру безопасности Европы без Украины в составе НАТО и ЕС.

В свою очередь, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий был намерен в ходе саммита продвинуть идею присоединения его страны и Прибалтики к натовской программе Nuclear Sharing, а также позаботиться об укреплении восточного фланга альянса и сдержать Россию кордоном безопасности от Финляндии до Балкан.

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