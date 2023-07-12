 

Почти половина поляков якобы не хочет открыть Украине двери в НАТО

12.07.2023, 7:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Несмотря на то, что польские политики выступают активными защитниками идеи скорого присоединения Украины к НАТО, польские граждане совершенно не разделяют их энтузиазма, пишет Rzeczpospolita. Согласно последнему опросу 47,7% поляков не будут рады новому члену в рядах НАТО, даже несмотря на то, что у него за плечами опытная армия.


АР

Поляки скептически относятся к идее скорого присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. Согласно результатам опроса IBRiS, проведённому по заказу Rzeczpospolitа почти половина респондентов — 47,7% — не дают своего согласия на то, чтобы Украина стала членом НАТО уже сейчас, в то время как 40% придерживаются противоположного мнения. 12,3% не имеют собственного мнения по этому вопросу, пишет издание. 

Активнее всего против членства Украины в НАТО выступают главным образом сторонники оппозиции — 54%, мужчины, преимущественно жители средних городов —71%, люди с высшим образованием — 60%, сторонники центристской взглядов — 61%, которые скорее хорошо оценивают своё экономическое положение —57%, перечисляет Rzeczpospolitа. 

Издание напоминает, что хотя уже 30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке, никакого приглашения присоединиться к альянсу в ходе саммита в Вильнюсе не последует. В свою очередь, 90% украинцев хотят, чтобы их страна стала членом Североатлантического альянса. 

В отличии от настороженных поляков, польские политики позиционируют себя в качестве  сторонников вступления Украины в НАТО. Президент Польши Анджей Дуда возлагал большие надежды на саммит и обращал внимание на опытную украинскую армию, которая безусловно бы укрепила альянс в военном плане, потому что сложно представить архитектуру безопасности Европы без Украины в составе НАТО и ЕС. 

В свою очередь, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий был намерен в ходе саммита продвинуть идею присоединения его страны и Прибалтики к натовской программе Nuclear Sharing, а также позаботиться об укреплении восточного фланга альянса и сдержать Россию кордоном безопасности от Финляндии до Балкан.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / На конференции в Шанхае представили роботов, которые ходят и разговаривают

12.07 / В Финляндии новый скандал — министру финансов приписывают расистские комментарии в соцсетях

11.07 / Остаёмся верны обязательствам — на встрече с Байденом Сунак подтвердил, что не одобряет поставки Украине кассетных боеприпасов

11.07 / SCMP – Китай и РФ стремятся разыграть долгую партию — эксперты о расширении ШОС в противовес Западу

11.07 / На портале “Активный гражданин” выберут лучшие места для летнего отдыха

11.07 / «Ненадёжный союзник» — шантаж Эрдогана даст ЕС ещё один повод не пустить Турцию в свои ряды

11.07 / Для «ударов по удалённым целям» — Макрон анонсировал поставку Киеву дальнобойных ракет (их уже поставляют)

11.07 / В поселении Рязановское появится детский сад на 300 мест

11.07 / В парке “Яуза” проложат велосипедный, беговой, экологический маршруты

11.07 / Гринева рассказала о полученном в семилетнем браке со Звягинцевым богатстве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика