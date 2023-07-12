На конференции в Шанхае представили роботов, которые ходят и разговаривают

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12.07.2023, 7:10, Новости дня
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На всемирной технологической конференции в Шанхае разработчики представили роботов, которые умеют выполнять простые человеческие задачи: передвигаться, держать бутылку. Однако в соединении с искусственным интеллектом они приобретают возможность поддерживать беседу, и это будет определять будущее, отмечают журналисты WION.

Ожидается, что индустрия роботов сильно вырастет в ближайшие годы. Если эти машины оснастить искусственным интеллектом, они точно будут определять будущее.

Всемирная конференция по искусственному интеллекту в Шанхае была отмечена роботами, которые могут ходить, разговаривать и вести беседу. Вы можете видеть GR1 от компании Fourier intelligence, он весит 55 килограммов, его рост более 1,6 метров. Сейчас он способен выполнять простые человеческие задачи: держать бутылку и обходить объекты.

ЗЕН КОХ, сооснователь Fourier intelligence: Мы разрабатывали системы вроде GR1 в последние годы, и мы используем некоторые эти технологии для сферы реабилитации. Так что в будущем GR1 может быть сиделкой, помощником терапевта, компаньоном для одиноких пожилых людей. Мы считаем, что его применение зависит от нашего воображения. Так что сейчас мы во многом сконцентрированы на разработке физической части. Мы считаем, что искусственный интеллект позволит создать больше возможностей для применения и более умных роботов.

Компания надеется выпустить 100 единиц к концу года. На этом мероприятии было множество роботов со всего мира. Ещё одной ключевой новинкой был Оптимус от Tesla. Этот робот может поднимать объекты, передвигаться и распознавать своё окружение. Сегодня роботы реальнее, чем когда бы то ни было раньше. Но изменят ли они когда-нибудь мир и каким образом? В том числе и на эти вопросы инновации ответят в ближайшее время.

Дата выхода в эфир 11 июля 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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