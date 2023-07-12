Мнение: Зачем шведам НАТО?

Итак, свежепереизбранный турецкий президент, за которого так откровенно «болели» в РФ (помогая не только словами, но и делами) – объявил, что Турция снимает все возражения против членства Швеции в НАТО, и, стало быть, не сегодня-завтра Швеция станет членом альянса. Макфол по этому поводу сделал пафосную запись в своем ФБ:

«В течение двух столетий Швеция была нейтральной. Катастрофическое решение Путина вторгнуться в Украину в прошлом году закончило шведский нейтралитет сегодня».

Ну а нам, сторонним наблюдателям на диване, впору задать себе праздный философский вопрос: «Блин, а в самом деле: ЗАЧЕМ Швеция вступает в НАТО??»

И вопрос не такой уж простой. Ведь действительно – Швеция пускает псу под хвост аж 200 лет своего нейтралитета! Шутка ли – Швеция выдержала свой нейтральный статус и в Первую Мировую, и во Вторую Мировую (!), когда резня шла буквально со всех сторон вокруг нее, и на суше, и на море. Потом шведы стойко блюли свой нейтралитет на всем протяжении не менее напряженной Холодной Войны, находясь под боком не у жалкой РФ, а у вдвое большего (а с союзниками – вчетверо!) советского монстра. Не дрогнули, ни в какое НАТО не вступали. И вот вдруг – нате!

Когда шведы подали заявку на вступление в прошлом году – ну, это было еще объяснимо эффектом неожиданности: русский медведь внезапно сорвался с цепи, выпустил когти, сейчас крушит Украину, завтра поглотит ее, потом и Прибалтику, потом, чего доброго, полезет еще дальше, ай-яй-яй, Влад Путин явно сошел с ума, нам надо «под зонтик» и т.п. «У страха глаза велики».

Но теперь-то, летом 2023 года?! Когда уже и слепому ясно, что «страшный русский медведь» – это не более чем бумажный тигр, что «безумный Влад» даже с Украиной справиться не может и явно увяз в каких-то тамошних бесплодных степях навсегда? Когда уже и само существование РФ в ее прежнем виде под вопросом – зачем Швеции прерывать свою 200-летнюю особость? Или, точнее сказать – ради чего? Что такого ей даст НАТО, чего у Швеции и сейчас нет в избытке («защиту от Путина» не предлагать!)

Неизвестно. Какая-то загадка. Получается, что шведов согнули в бараний рог и поставили в общий строй, чтобы доить «для нерушимости альянса» в отсутствие каких-либо явных угроз, то есть, что называется, просто «взяли на испуг»! Использовали полудохлого «русского медведя» в качестве страшилки – и шведы «купились».

Дичь какая-то. Зачем же шведы так дали себя облапошить?! И заметим – это именно ШВЕДЫ, те самые, которые чуть ли не единственные в мире в период ковидного всемирного как под копирку безумия – позволили себе ему не поддаться, не рушить себе экономику локдаунами, не морочить людям головы масками, не ломать через колено тех, кто отказывался «прививаться» – и в итоге прошли «эпидемию» едва ли не удачнее всех!

Почему ж тогда, в 2020-2022 гг., шведам хватило и ума, и смелости, чтобы пойти против течения – а вот сейчас их хватило только на хохмы с «сжиганиями корана», которыми они лишь отсрочили, но не предотвратили то, как их «вступили» в ненужное им НАТО?!

Может, это и была своего рода месть рептилоидов, кои первым делом лишили шведов их двухсотлетнего нейтралитета, то есть, по сути – привилегированного статуса в Европе?

Похоже на то. В любом случае, «русская угроза» в 2023 году смотрится несерьезно и жалко.