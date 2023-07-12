9 процентов новостроек сосредоточено в центре города

В крупных городах России в среднем 9% от всех новостроек в продаже сосредоточено в центральных районах. Больше всего первичного жилья в центре – 19% – находится в Нижнем Новгороде. Самые скромные показатели зафиксированы в Екатеринбурге и Красноярске, 2% и 1% соответственно.

Однако стоит учитывать, что рынок новостроек Екатеринбурга по объемам значительно опережает рынок Нижнего Новгорода. Поэтому даже малое количество новостроек в центре здесь может означать гораздо более богатый выбор для покупателей.

Во всех городах в квартирографии преобладают студии и “однушки”, на которые в среднем приходится почти 45% от всего жилья в продаже. Наибольшая доля таких лотов представлена в Краснодаре – почти 61%. Меньше всего “однушек” и студий в столичном ЦАО – менее 31%.

Средняя площадь квартир в центральных локациях российских мегаполисов составляет 63 кв. м. Самое просторное жилье продается в Москве, где средняя площадь лотов достигает 86 кв. м. Большие квартиры также продаются в Екатеринбурге (71 “квадрат”) и Красноярске (67 “квадратов”). Самые маленькие лоты предлагаются покупателям квартир в центральных районах Уфы – 53 кв. м.