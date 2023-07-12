Рупор кремлевской пропаганды: Про саммит НАТО
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Коротко по саммиту НАТО.
1. На редкость унылое мероприятие, где не произошло ни одной неожиданности.
2. Обещания дать еще больше оружия и так регулярно делают без саммитов НАТО.
3. То что Украину не возьмут НАТО, а продолжат убивать Украину об Россию сколько это возможно, также не секрет.
Морковка перед носом украинского осла как висела в 2004, так и висит в 2023-м.
4. То что дежурно потребуют от России что-то откуда-то вывести – они постоянно это делают.
5. То, что война будет долгой и быстро не закончится, было очевидно и без саммита НАТО.
В целом, слет капитанов очевидностей, которые решали серьезную задачу, как сделать так, чтобы не вспоминать про провалившееся наступление ВСУ, которое пожрало существенную часть предшествующих инвестиций.
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Источник: Colonel Cassad
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