Рупор кремлевской пропаганды: Про саммит НАТО

Коротко по саммиту НАТО.

1. На редкость унылое мероприятие, где не произошло ни одной неожиданности.

2. Обещания дать еще больше оружия и так регулярно делают без саммитов НАТО.

3. То что Украину не возьмут НАТО, а продолжат убивать Украину об Россию сколько это возможно, также не секрет.

Морковка перед носом украинского осла как висела в 2004, так и висит в 2023-м.

4. То что дежурно потребуют от России что-то откуда-то вывести – они постоянно это делают.

5. То, что война будет долгой и быстро не закончится, было очевидно и без саммита НАТО.

В целом, слет капитанов очевидностей, которые решали серьезную задачу, как сделать так, чтобы не вспоминать про провалившееся наступление ВСУ, которое пожрало существенную часть предшествующих инвестиций.

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