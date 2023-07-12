Рупор кремлевской пропаганды: Совещание по обеспечению государственных интересов в сети
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В сети появился некий документ с повесткой совещания в АП по поводу государственных интересов в интернете.
Среди поднятых тем, животрепещущие вопросы создания аналога Ютуба, аналога Википедии, национального CND и блокировки VPN.
Собственно вопросы не новые и муссируются уже не первый год.
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Источник: Colonel Cassad
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