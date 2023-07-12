 

Рупор кремлевской пропаганды: Совещание по обеспечению государственных интересов в сети

12.07.2023, 1:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В сети появился некий документ с повесткой совещания в АП по поводу государственных интересов в интернете.
Среди поднятых тем, животрепещущие вопросы создания аналога Ютуба, аналога Википедии, национального CND и блокировки VPN.
Собственно вопросы не новые и муссируются уже не первый год.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Мнение: О «мощном сигнале» НАТО для Украины… Что у Зеленского с лицом?

12.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Уничтожение двух танков “Леопард 2”

11.07 / Мнение: Лица

11.07 / Промахнулись

11.07 / Небольно, практично, но для всех ли? Небольшие, но существенные недостатки наращивания ресниц

11.07 / Перманентный маникюр на короткие ногти – главный хит июля: особенности и модные дизайны

11.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Маршал Ахромеев о политике США и НАТО в отношении СССР

11.07 / Мнение: Афганский сценарий для Украины

11.07 / Мнение: Зачем увольнять Шойгу?

11.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Серьезный подход к образовательному процессу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика