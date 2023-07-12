Мнение: О «мощном сигнале» НАТО для Украины… Что у Зеленского с лицом?

Накануне Вильнюсского саммита #НАТО, первый день которого завершается, генсек Альянса Йенс Столтенберг публично пообещал, что «#Украина получит сильный сигнал» о членстве в блоке. И ведь не соврал ни единым словом! Такой «сигнал» Киев действительно получил некоторое время назад.

Но какой?

Ответ на этот вопрос, кажется, весьма красноречиво написан прямо на лице украинского президента Владимира Зеленского, который вопреки своим первоначальным угрозам всё же прибыл на саммит… где ему так и не дали выступить перед лидерами стран-членов.

Вместо этого он вместе с супругой отправился… на концерт в центре литовской столицы. Возможно, выступит хотя бы там.

Напомним, ранее Владимир Зеленский раскритиковал Североатлантический альянс за отсутствие чётких формулировок по членству Украины. «Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок ни для приглашения (!), ни для членства Украины, и когда добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для “приглашения”, — заявил он. — Похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать её членом Альянса. Следовательно, остаётся возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией». И добавил: «Неопределённость – это слабость. И я откровенно обсужу это на саммите».

Но — пока «большие дяди» не дали ему даже высказаться в рамках обсуждения итогового коммюнике. По их планам, бенефис украинского президента должен состояться 12 июля, когда с помпой откроется Совет «Украина — НАТО»: консультативный орган для декларативных заявлений по возможному членству. Помнится, аналогичный институт в рамках Альянса уже создавался лет 20 назад, и носил он тогда название Совет «Россия — НАТО». Результат от его деятельности вышел менее чем нулевым. То есть, скорее отрицательным.

ОК, «Украина — НАТО» — #этодругое. Надежды юношей питают, ага.

Но на данный момент «маємо те, що маємо».

Появилось официальное заявление по поводу первых решений саммита относительно Украины:

«Союзники согласились на пакет из трёх элементов, приближающих Украину к НАТО.

Это включает в себя новую многолетнюю программу помощи, чтобы облегчить переход украинских вооружённых сил от советских времён к стандартам НАТО и помочь восстановить сектор безопасности и обороны Украины, покрывая критические потребности, такие как топливо, оборудование для разминирования и медикаменты.

Союзники также договорились о создании нового Совета Украина-НАТО, первое заседание которого состоится в среду в Вильнюсе с участием президента [Владимира] Зеленского. Союзники также подтвердили, что Украина станет членом НАТО, и согласились снять требование о Плане действий по членству».

То есть, по факту долгожданного предложения вступить в Блок на этом саммите Киев так и не получил. Тем не менее, «это сильный пакет для Украины и чёткий путь к её членству в НАТО», невозмутимо сказал Йенс Столтенберг. Хотя когда его стали спрашивать о подробностях, конкретики было мало. Генсек то отсылал журналистов к 10-й статье Устава, то просто повторял, что Украина получит приглашение в НАТО, когда «согласятся все союзники и будут выполнены условия». И лишь с третьей попытки рассказал про некоторые из них. Это борьба с коррупцией, реформы по модернизации институтов госуправления, включая сектор безопасности и обороны, а также совместимость со стандартами НАТО. Кроме того, Йенс Столтенберг отдельно подчеркнул, что пока идёт вооружённый конфликт, ни о каком вступлении в Альянс речь идти не может.

Судя по всему, многие в Европе и Америке сомневаются, что Украину вообще нужно брать в НАТО даже после окончания нынешнего кризиса, политическая, экономическая, правоохранительная и судебная система Украины нуждается в глубоких реформах, прежде чем страна будет готова присоединиться к Блоку, Кроме того, в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе считают, что в таком случае велик риск нового конфликта с РФ, в который может быть втянут и Альянс. А это ни #США, ни #ЕС не хочется. Поэтому и возникает тема гарантий безопасности «по типу Израиля». Которые никак не купируют арабо-израильские боестолкновения.

Но зато Владимир Зеленский триумфально привёз из Стамбула пятёрку «гостей Эрдогана», а ВСУ получат ещё 50 новых дальнобойных ракет (которые, впрочем, российские силы ПВО уже «научились» сбивать).

От этого ведь горечь разочарования слаще, не правда ли?

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