 

Рупор кремлевской пропаганды: Уничтожение двух танков “Леопард 2”

12.07.2023, 0:10, Разное
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А помните времена, когда были соревнования, кто первый уничтожит "Леопард" или "Брэдли"…

Сейчас это уже рутина. Поражение двух "Леопардов" операторами ПТРК на Запорожском направлении. За последние сутки противник потерял 3 "Леопарда" и до 8 БМП "Брэдли".

Остались "Абрамсы" и "Челленджеры".
"Страйкеров" уже 2 штуки уничтожили, но пока без качественных видео.

Источник: Colonel Cassad


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