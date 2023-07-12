Рупор кремлевской пропаганды: Уничтожение двух танков “Леопард 2”

А помните времена, когда были соревнования, кто первый уничтожит "Леопард" или "Брэдли"…

Сейчас это уже рутина. Поражение двух "Леопардов" операторами ПТРК на Запорожском направлении. За последние сутки противник потерял 3 "Леопарда" и до 8 БМП "Брэдли".

Остались "Абрамсы" и "Челленджеры".

"Страйкеров" уже 2 штуки уничтожили, но пока без качественных видео.

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