Рупор кремлевской пропаганды: Уничтожение двух танков “Леопард 2”
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А помните времена, когда были соревнования, кто первый уничтожит "Леопард" или "Брэдли"…
Сейчас это уже рутина. Поражение двух "Леопардов" операторами ПТРК на Запорожском направлении. За последние сутки противник потерял 3 "Леопарда" и до 8 БМП "Брэдли".
Остались "Абрамсы" и "Челленджеры".
"Страйкеров" уже 2 штуки уничтожили, но пока без качественных видео.
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Источник: Colonel Cassad
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