 

Мнение: Лица

11.07.2023, 23:40, Разное
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Очень злое, возможно, несправедливое в плане конкретных персоналий, но все ж в чем-то главном правильное мнение моего френда в ФБ Павла Шехтмана:

“Вчера, благодаря смерти героя России подводника Ржицкого, весь интернет увидел его портрет, и вот что я подумал, сопоставив с портретами Суровикина, Пригожина, Герасимова, Шойгу, всех этих героев спецоперации.
Ну почему все-таки дедушка Ломброзо в России всегда прав?
Ведь у них же ни одного сколько-нибудь человеческого лица. Вообще. Сплошь иллюстрации с какого-то фантасмагорического романа, вроде гоголевского.
И ведь что самое интересное. Я помню времена, когда Шойгу выглядел вполне по-человечески. И, к примеру, помощник Старовойтовой Милонов. И Панфилова. И Мизулина от “Яблока”. И бойкого длинноволосого Соловьева помню, и т.д.
Когда люди продают душу Дьяволу, у них на лице сразу появляется печать. Сразу. Не продавайте душу Дьяволу, дети. Козлами станете” (ПАВЕЛ ШЕХТМАН)

Все-таки “люди с хорошими лицами” реально существуют – хотя сама эта вроде невинная фраза корежит российскую публику просто в невероятной степени; по потолку бегают!

Но как ни крути: есть хорошие лица, есть ОЧЕ-ВИДНАЯ хтонь.

Источник: Размышления вольного социолога


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