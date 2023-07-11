 

Киркорову и не снилось: огромные накладки на зубы стали трендом у звезд

11.07.2023, 23:37, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В мире шоу-бизнеса экстравагантным стилем в одежде и аксессуарах стабильно отличаются одни и те же люди. В России лидером остается 56-летний исполнитель хита “Цвет настроения синий”. Филипп Киркоров буквально провоцирует публику своими нарядами за гранью посредственности. Поэтому некоторые считают его фриком.

Однако специфическая тенденция в мире моды, о которой пишет gazetametro.ru, чересчур смелая даже для нашего поп-короля. Грилзы — огромные накладки на зубы от скульптора-ювелира Адриана Флореса не позволяют даже закрыть рот, но уже стали трендом у западных звезд “с перчинкой”.

Кажется, Киркорову и не снилось настолько странное украшение. Грилзы делают золотыми и серебряными, с камнями и без. “Сегодня такие аксессуары носят чаще всего музыканты для поддержания образа”, — отмечает создатель странных накладок.

Отмечается, что процесс изготовления изделий сугубо индивидуальный. Так что если Филипп Киркоров однажды додумается вставить себе шокирующие зубные украшения, которые не дают челюстям смыкаться, ему придется брать у стоматолога слепок. Все остальная работа ложится на плечи скульптора-ювелира, начиная от чертежа и заканчивая полировкой готовых грилзов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Politico – остаёмся верны обязательствам — на встрече с Байденом Сунак подтвердил, что не одобряет поставки Украине кассетных боеприпасов

11.07 / SCMP – Китай и РФ стремятся разыграть долгую партию — эксперты о расширении ШОС в противовес Западу

11.07 / На портале “Активный гражданин” выберут лучшие места для летнего отдыха

11.07 / «Ненадёжный союзник» — шантаж Эрдогана даст ЕС ещё один повод не пустить Турцию в свои ряды

11.07 / Для «ударов по удалённым целям» — Макрон анонсировал поставку Киеву дальнобойных ракет (их уже поставляют)

11.07 / В поселении Рязановское появится детский сад на 300 мест

11.07 / В парке “Яуза” проложат велосипедный, беговой, экологический маршруты

11.07 / Гринева рассказала о полученном в семилетнем браке со Звягинцевым богатстве

11.07 / “Затопило квартиры до седьмого этажа”: последствия аномального ливня в Нижнем Новгороде

11.07 / Караул, ограбили! Взломщики ворвались к матери певицы Бейонсе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика