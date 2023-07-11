Киркорову и не снилось: огромные накладки на зубы стали трендом у звезд

В мире шоу-бизнеса экстравагантным стилем в одежде и аксессуарах стабильно отличаются одни и те же люди. В России лидером остается 56-летний исполнитель хита “Цвет настроения синий”. Филипп Киркоров буквально провоцирует публику своими нарядами за гранью посредственности. Поэтому некоторые считают его фриком.

Однако специфическая тенденция в мире моды, о которой пишет gazetametro.ru, чересчур смелая даже для нашего поп-короля. Грилзы — огромные накладки на зубы от скульптора-ювелира Адриана Флореса не позволяют даже закрыть рот, но уже стали трендом у западных звезд “с перчинкой”.

Кажется, Киркорову и не снилось настолько странное украшение. Грилзы делают золотыми и серебряными, с камнями и без. “Сегодня такие аксессуары носят чаще всего музыканты для поддержания образа”, — отмечает создатель странных накладок.

Отмечается, что процесс изготовления изделий сугубо индивидуальный. Так что если Филипп Киркоров однажды додумается вставить себе шокирующие зубные украшения, которые не дают челюстям смыкаться, ему придется брать у стоматолога слепок. Все остальная работа ложится на плечи скульптора-ювелира, начиная от чертежа и заканчивая полировкой готовых грилзов.