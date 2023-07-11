 

Промахнулись

11.07.2023, 23:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Мурманске по нацпроекту отремонтировали дорогу с новым асфальтом.


Фото: «Арктический обозреватель»

Есть в Мурманске улицы, ремонт которых привычен, как запах рыбы из порта. Традиционно ужасное состояние дорожного полотна на Шмидта и Нижнеростинском шоссе, например, всегда объясняют интенсивным трафиком большегрузов по ним и особенностями грунта. Впрочем, глядя на суммы ежегодных контрактов на их ремонт, порой думаешь, что есть еще одно обстоятельство непреодолимой силы — бюджетные средства.

Этим летом конкурс на ремонт участка на Шмидта по нацпроекту выиграла компания «Север Строй» Оганеса Шанкояна. И отремонтировала. Только по контракту работать должны были от пересечения с улицей Комсомольской до Дзержинского, а асфальт поменяли на отрезке от Егорова до Книповича.

При этом отчего именно Шмидта попала в нацпроект, неясно: за последние несколько лет ее капитально чинят уже в четвертый раз. Причем последний раз ремонт шел как раз на участке Егорова — Книповича: год назад там меняли теплотрассу, после чего Мурманская ТЭЦ идеально привела дорогу на месте работ в порядок.

Это не помешало выделить деньги на ремонт. При этом закупка производилась у единственного поставщика под предлогом защиты экономики от санкций: на этот случай специально есть постановление правительства, которым определен закрытый порядок принятия решений о закупках без конкурса. В этой процедуре принимают участие президиум Регионального штаба по обеспечению устойчивости экономики области (куда входит зампрокурора области).

По этой же процедуре в прошлом году все тот же «Север Строй» вне конкуренции получил контракты на ремонт дороги в Териберку почти на полтора миллиарда.

На нетривиальный подход к ремонту дорог обратило внимание издание «Арктический обозреватель». Когда обнаружился конфуз с перепутанным участком, в техзадание просто были внесены изменения, оформленные как исправление технической ошибки, и теперь следует правильным считать участок от Книповича до Дзержинского. То есть, по версии чиновников, ошибся не подрядчик, а они сами.

При этом журналисты «АО» обращают внимание на то, что отремонтированный участок метров на 50 короче запланированного. А цена контракта осталась неизменной — 27 млн. На «недостающие» метры дороги, куда подрядчик не дошел, выделены дополнительные средства из резервного фонда региона — теперь на них будет работать компания «Фортуна», которую связывают с близким к окружению губернатора предпринимателем Андраником Мусатяном.

Татьяна Брицкая,
редактор отдела расследований

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Уничтожение двух танков “Леопард 2”

11.07 / Мнение: Лица

11.07 / Небольно, практично, но для всех ли? Небольшие, но существенные недостатки наращивания ресниц

11.07 / Перманентный маникюр на короткие ногти – главный хит июля: особенности и модные дизайны

11.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Маршал Ахромеев о политике США и НАТО в отношении СССР

11.07 / Мнение: Афганский сценарий для Украины

11.07 / Мнение: Зачем увольнять Шойгу?

11.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Серьезный подход к образовательному процессу

11.07 / Мнение: Чем можно заправлять танк Абрамс, дефицит оружия в Европе и снарядный голод в США

11.07 / SD: cуперкомпьютер предсказал планете Земля климатическую катастрофу в 4000 сценариях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика