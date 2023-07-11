Небольно, практично, но для всех ли? Небольшие, но существенные недостатки наращивания ресниц

Наращивание ресниц является достаточно популярной процедурой. Это позволяет не делать макияж глаз и при этом выглядеть потрясающе.

Наращенные ресницы придают глазам красивый вид и эффектно обрамляют их. Это позволяет всегда выглядеть ухожено. Однако есть определенные преимущества и недостатки наращивания ресниц. Вот несколько основных преимуществ.

Больше не нужна тушь

Самым большим преимуществом наращивания ресниц является то, что больше не нужно наносить тушь.

Кроме того, не нужно беспокоиться о то, что косметическое средство потечет в течение дня.

Меньше времени тратится на макияж

Наращивание ресниц идеально подходит как для повседневной жизни, так и для торжественных мероприятий, когда хочется получить ошеломляющий взгляд.

Большим плюсом является то, что не нужно использовать подводку или слишком сложный макияж глаз. Также не нужно беспокоиться о накладных ресницах, использование которых требует определенных навыков и времени.

Можно просто использовать свой любимый тональный крем, немного жидких румян для свежести, хайлайтер и красную помаду. В итоге можно получить гламурный образ с минимальными усилиями. Для повседневного образа можно даже не наносить макияж, чтобы хорошо выглядеть.

Можно выглядеть отдохнувшей

Когда мы носим наращенные ресницы, глаза кажутся более открытыми, и можно выглядеть более отдохнувшим и свежим. Стоит просто нанести немного консилера и выглядеть потрясающе.

Можно выбрать наращивание в соответствии со своими предпочтениями

Наращенные ресницы можно выбирать по своему усмотрению. Хочется чтобы взгляд был более интенсивным и драматичным, или предпочитаете более естественный вид? Можно выполнить наращивание так, как хотите. Можно легко выбрать объем и длину волосков.

Расслабляющий процесс

Наращивание ресниц является совершенно безболезненной процедурой. Многие клиенты при ее проведении расслабляются и даже засыпают.

Однако есть некоторые недостатки проведения процедуры наращивания ресниц. Вот несколько таких минусов.

Несоблюдение процедуры наращивания

Если косметолог не выполняет наращивание должным образом, то натуральные волоски могут пострадать из-за сильного их натяжения. Именно поэтому очень важно соблюдать все требуемые техники.

Может возникнуть раздражение или аллергия

Глаза чрезвычайно чувствительные, а используемые клеи могут вызвать раздражение или даже аллергию. Дерматологи предупреждают, что даже некоторые гипоаллергенные вещества могут раздражать ткани.

Нужно обязательно сделать тест на аллергию, нанеся применяемое вещество на руку на несколько часов. Затем посмотреть, как кожа реагирует на эти вещества.

Накопление бактерий

Еще одним недостатком наращенных ресниц является то, что на них могут скапливаться бактерии.

Нужно следить за тем, чтобы это место было как можно более чистым, и не ложиться спать лицом на подушку и не тереть глаза.

Стоимость их содержания

Еще одним недостатком может быть цена, учитывая то, что наращенные ресницы требуют периодического ухода. Уход требуется каждые 2-3 недели.

Стоит поговорить со своим мастером об этих аспектах и ​​убедиться, что выбрали салон, в котором соблюдаются все стандарты. Таким образом, опыт с наращиванием ресниц будет максимально приятным.