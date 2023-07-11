Перманентный маникюр на короткие ногти – главный хит июля: особенности и модные дизайны

Перманентный маникюр на короткие ногти стал главным хитом июля. Он не требует наращивания и долго держится. Этот нейл-арт позволяет его обладательнице не вспоминать об обновлении дизайна в течение нескольких недель. В статье мы расскажем об особенностях и модных идеях перманентного маникюра.

Перманентный маникюр: особенности

Перманентное покрытие представляет собой тонкий слой геля или акрила на ногтях. Оно выглядит более естественно, чем обычный гель-лак, а также меньше травмирует ногтевую пластину. Это покрытие не требует спиливания, его удаляют специальной жидкостью.

Перманентное покрытие держится 3 – 4 недели. Далее мы приведем несколько идей такого маникюра для коротких ногтей.

С блестящими деталями на нейтральном фоне

Нанесите на ногти лак телесного цвета. Затем добавьте детали с металлическим серебряным или золотым блеском. Такой дизайн выглядит очень изысканно и утонченно.

Шахматный дизайн

Шахматный дизайн с мелкими клетками идеально подходит для коротких ногтей. Вы можете сочетать такой рисунок с маникюром “негативное пространство”, при котором часть ногтевой пластины остается незакрашенной.

Перманентный френч

Этим летом классический френч будет отличаться разнообразными цветами и текстурами. Попробуйте основу в нейтральных тонах, а на кончик ногтя нанесите тонкую линию более насыщенного цвета.

Тропические принты

Лето – идеальное время для украшения ногтей тропическими принтами. Вы можете использовать рисунки с пальмовыми листьями и цветами, чтобы создать веселый летний образ.

Мраморный эффект

Маникюр с эффектом мрамора – элегантный и сдержанный вариант. Сочетайте мягкие оттенки, такие как белый и розовый, чтобы создать минималистичный и универсальный дизайн.

С блестками

Лаки с блестками идеально подходят для придания коротким ногтям привлекательного вида. Покройте ногтевые пластины нюдовой основой. Украсьте кончики лаком с золотыми или серебряными мерцающими частицами.

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Со стразами

Этот перманентный маникюр подойдет для торжественных случаев. Покройте свои ногти блестящими деталями. Добавьте на каждую ногтевую пластину по одному цветному стразу. Такой дизайн выглядит очень эффектно.

Жемчужные ногти

Маникюр с эффектом перламутра завоевал большую популярность этим летом. Вы можете выполнить его в любых тонах, но лучше использовать светлые оттенки. Покройте ногти лаком вашего любимого цвета, а затем используйте жемчужную втирку или топ с перламутровым эффектом.

С волнами

Маникюр с морскими мотивами всегда актуален в летнее время. Создайте белые и бирюзовые волнистые линии на синем фоне. Такой дизайн вы можете легко сделать самостоятельно, так как он не требует высокой точности. Вы можете рисовать волны любой формы.

С ракушками

Маникюр с ракушками тоже навеян морской тематикой. Нанесите на ногти лак бежевого цвета. Украсьте каждую ногтевую пластину декором в виде белоснежной раковины.

Заключение

Перманентный маникюр отличается высокой прочностью. Он не тускнеет при контакте с водой и химикатами. Этот нейл-арт отличается большим разнообразием дизайнов, многие из которых идеально подходят для коротких ногтей.