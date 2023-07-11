Мнение: Афганский сценарий для Украины

У советского инженера Адольфа Толкачёва были причины стать предателем. В 1941, когда началась война, школьнику Адольфу было 14 лет, так что подростки — существа заведомо неразумные — травили его за данное родителями немецкое имя, даже сломали ему нос. Администрация школы также приняла посильное участие в травле.

Позже Адольф женился на девушке, родители которой были репрессированы в 1930-е. Стал хорошим инженером, получил должность ведущего конструктора оборонного НИИ. Зарплата была неплохой, однако Адольфа Георгиевича раздражало номенклатурное начальство, которому он писал диссертации в качестве научного негра. Инженер полагал, что Родина обошлась с ним несправедливо, что в США его жизнь сложилась бы совсем иначе. В итоге товарищ Толкачёв пошёл на предательство: вышел на контакт с американцами и за несколько лет нанёс Советскому Союзу ущерб на астрономическую сумму в 20 млрд долларов.

С одной стороны, конечно, во многом виновата несправедливость советских порядков. Если бы не травля в школе, если бы не казнь тестя, если бы не диссертационное унижение, вероятно, предатель не решился бы на измену. Но, с другой стороны, оправдания преступник всегда себе найдёт. У товарища Толкачёва был в США духовный двойник — Эдвард Ли Говард, бывший сотрудник ЦРУ. У него не было репрессированных родственников, он не писал начальству диссертаций и его не травили за имя Эдвард. Однако он тоже считал себя несправедливо обиженным, так как его уволили из органов за мелкую ложь в резюме. Мистер Говард тоже продал свою Родину, Соединённые Штаты. Среди прочего важного он рассказал сотрудникам КГБ про инженера-предателя в Москве. Толкачёва вычислили, схватили и, по совокупности заслуг, осудили к высшей мере наказания. Так как это был уже цивилизованный поздний СССР, семью изменника репрессиям не подвергли. Жена предателя, которая знала о его действиях, получила три года тюрьмы, но вышла по амнистии через год. Сын Толкачёва ничего не знал — он спокойно окончил университет и открыл собственное архитектурное бюро (ссылка).

Есть базовые правила, на которых стоит и человеческое общество в целом, и отдельные семьи, и отдельные индивидуумы. Нельзя убивать и воровать, нельзя кидать коктейли Молотова в полицейских, нельзя предавать Родину. Наш нынешний креативный класс во многом унаследовал проблему своих незадачливых предшественников из начала двадцатого века — он полагает, будто эти базовые правила неважны. Что убивать нельзя, но если это генерал-губернатор, приказавший выпороть революционера, то вроде как и можно. Что предавать Родину нехорошо, но ради блага народного вполне можно занять сторону Японии или Германии, с которыми Россия ведёт войну.

Хоть власти США и деградировали за последние 30 лет, американцы эти базовые правила понимают и соблюдают. Поэтому между ними и «папуасами» постоянно возникает недопонимание. Условный предатель Толкачёв полагает, будто он не предатель, а благородный разведчик — друг США и настоящий американец. Будто он для США полностью свой, так как много сделал для Америки, любит её, передал ей кипы секретных советских чертежей. Для США, однако, это всего лишь очередной презренный предатель, с которым работают только до тех пор, пока он приносит пользу.

И во Вьетнаме, и в Афганистане у США были пособники из числа местных, которые помогали американцам управлять оккупированными территориями. С точки зрения США они были обычными предателями, то есть человеческими отбросами, не имеющими значения. С точки зрения самих предателей, они были воинами света, добровольно выбравшими службу великой цивилизации, и заслуживающими самой высокой награды за свою службу.

Эта наивная слепота стала для предателей большой проблемой. Когда США уходили из Вьетнама и Афганистана, они не стали заморачиваться эвакуацией своих пособников, хотя легко могли подогнать дополнительные корабли или самолёты, техническая возможность у них была. Как итог, часть пособников спаслась, некоторые погибли во время бегства, а большинство — остались наедине с народом, который они ради американских идей предали. На фотографии к посту знаменитые кадры — операция «Порывистый ветер». Вертолёт сбрасывают с палубы авианосца, чтобы освободить место для другого вертолёта с вьетнамскими беглецами. Излишне уточнять, что мест в вертолётах хватило далеко не на всех.

История учит тому, что она ничему не учит. Сейчас афганский сценарий нависает грозовой тучей над Украиной. Компрадорская администрация Украины полагает, будто американцы воспринимают украинских политиков как своих, а саму Украину — как 53-й штат США. Компрадоры полагают, будто стали героями Америки, так как нанесли ради американцев огромный вред России, разрушив при этом Украину и пролив много крови простых украинцев.

В реальности Украина для США — всего лишь малозначимая клетка на большой шахматной доске, а сами «ориентированные на Запад» украинцы — глупые папуасы, которые таскают для США каштаны из огня за обещание стеклянных бус и одобрительное похлопывание по плечу.

Сегодня начался саммит НАТО в Вильнюсе. Американцы ожидали, что господин Зеленский проведёт к саммиту успешное контрнаступление, но ВСУ поставленную задачу полностью провалили. Теперь Афганский сценарий — который ждал бы оккупированную Украину в любом случае — постепенно воплощается в реальность. Практические причины тратить ресурсы на Украину у США заканчиваются, а никаких моральных обязательств перед предателями, как я указал выше, у американцев нет.

Всё это, разумеется, не значит, что вот прямо завтра Украину снимут с довольствия, а послезавтра Киев капитулирует перед русскими войсками. Да, внезапная развязка вполне вероятна, это в стиле США. Однако конфликты такого рода обычно тянутся долго, так что мало кто удивится, если США будут досылать на Украину военную технику ещё год-другой или даже дольше. Но всё же сегодня знаменательная дата: Украина окончательно стала для американцев чемоданом без ручки, который нести тяжело, а выбросить жалко. Теперь сброс Украины с борта американского авианосца — дело времени.