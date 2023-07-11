 

Мнение: Зачем увольнять Шойгу?

11.07.2023, 21:40, Разное
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Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в Татарстан и проинспектировал выполнение гособоронзаказа.

«Сейчас все идет по графику, что-то с опережением. Если возможность есть, надо увеличивать темпы. <…> Посмотрели производства. Я хотел бы поблагодарить КАМАЗ и тех, кто работает здесь, в Набережных Челнах, — работаете достаточно эффективно, энергично», — заявил Шойгу на «КАМАЗе».

А в Казани Шойгу объехал Казанский вертолетный завод, Казанский оптико-механический завод и Казанский авиационный завод им. Горбунова.

И везде министра порадовали. К примеру, уже в этом году Вооруженные силы России получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160 (отсюда).

И зачем увольнять такого замечательного министра обороны, как того требовал Пригожин? Справляется же, вон как замечательно проинспектировал выполнение гособоронзаказа…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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