 

Рупор кремлевской пропаганды: Серьезный подход к образовательному процессу

11.07.2023, 21:30, Разное
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Серьезный подход к образовательному процессу

Что такое серьезный подход к образовательному процессу.
На примере первых советских школ.

Законом РСФСР от 31.08.1925 г. о введении всеобщего начального обучения устанавливалось обязательное окончание 4 групп (классов) для получения аттестата о начальном образовании.
Свидетельством того, что к делу подошли со всей серьезностью и без халтуры, служит статистика по оставленным на второй год ученикам. Сегодня, увы, эта эффективнейшая мера повышения престижности аттестата, гарантирующая получение на выходе обученной личности, повсеместно забыта, и ее единичные применения воспринимаются как курьез.

Так вот, согласно школьной переписи Средневолжского наробраза (охват территории примерно как в Средневолжском крае: Самарская, Оренбургская, Ульяновская, Пензенская, Саратовская области) в декабре 1927 года, из каждых 100 учащихся, принятых в 1-ю группу, переходили по итогам года во 2-ю группу 68 учащихся, в 3-ю, по итогам года во второй, – 46, а в 4-ю – 27.

Думаю не сильно ошибусь, если предположу, что ученик, окончивший сразу за четыре года советскую "четырехлетку" образца 1920-40-х гг., по багажу знаний и успеваемости раза в два-три превосходил современного отечественного "среднего" абитуриента большинства вузов.

Стату дает Л.И. Биргер в статье "Введение всеобщего начального обучения на Средней Волге" в Ученых записках Куйбышевского педагогического института, вып. 51, 1966.

(с) Григорий Циденков

https://vk.com/id6186050?w=wall6186050_9800 – цинк

Когда я учился в школе, практика оставления на второй год формально еще существовала, но практически не применялась. Помню только одного второгодника за все время, и то это воспринималось как некий небывалый эксцесс (парень,помоему, был детдомовцем). А вот разделение на классы "усиленные" и "обычные" еще сохранялось.

Источник: Colonel Cassad


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