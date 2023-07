Мнение: Чем можно заправлять танк Абрамс, дефицит оружия в Европе и снарядный голод в США

1. Читатели пишут, что американские танки Абрамс могут потреблять любое топливо, так что конкретно вопрос топлива поставкам Абрамсов на Украину не препятствует (вот здесь). Цитирую:



Тезиc «на Украине для них нет топлива (авиационный бензин)» меня удивил, решил почитать другие источники.

В Википедии указано, что наоборот, армия США, как заказчик, потребовала чтобы двигатель этого танка работал и на бензине, и на солярке, и на морском топливе, и на авиационном. И это требование было промышленностью выполнено. («The tank was built around this engine and it is multifuel-capable, including diesel, gasoline, marine diesel and jet fuel».)

Действительно, танк мультитопливный, это подтверждают различные источники. Но я всё же сомневаюсь, что в топливные баки Абрамсов можно без последствий заливать всё подряд (ссылка)

Двигатели у современных танков многотопливные, в качестве горючего можно использовать практически любые виды топлива, но Абрамс предпочтительнее заправлять авиационным, так как оно для этого вида танка является штатным.

Полагаю, специалисты по танкам поправят меня, но приведённый выше фрагмент можно понимать так: если нет никакого другого топлива, то сколько-то километров Абрамс проедет на солярке, однако дальше ему потребуется обслуживание или ремонт.

2. Американское агентство Блумберг пишет про проблемы европейской оборонки, которая не в состоянии накачивать Украину оружием без помощи США (ссылка):



Спустя почти 18 месяцев войны на Украине европейские оборонные подрядчики, заваленные заказами на всё, от боеприпасов до запускаемых с плеча ракет и боевых машин, столкнулись с дилеммой. Сделать ли они ставку на расширение производства, предполагая, что война и напряженность с Россией будут длиться бесконечно? Или воздержаться до тех пор, пока они не получат долгосрочных обязательств от правительств стран, которые последние несколько десятилетий сокращали или даже урезали свои оборонные бюджеты? <…>

По словам Андреа Нативи, председателя оборонного подразделения бизнес-ассоциации ASD Europe, отрасль, которая сталкивается с нехваткой квалифицированной рабочей силы и ключевых компонентов, сделала все возможное, чтобы оптимизировать или расширить производство за счет собственных инвестиций. <…>

В BAE Systems возросший спрос и узкие места в цепочке поставок, вызванные нехваткой полупроводников и другими проблемами с логистикой в ​​начале этого года, привели к тому, что сроки поставки некоторых боевых или бронированных машин достигли пика в семь лет — более чем в три раза дольше, чем до войны. Это означает, что заказанная сегодня машина будет поставлена не ранее 2030 года.

3. Сами США тоже не справляются с вооружением полезных украинцев. Вот как американские власти объяснили, почему они решились выглядеть некрасиво, передав киевскому режиму кассетные боеприпасы (ссылка):

Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос о причинах поставок кассетных боеприпасов Украине, ответил: «У нас кончились боеприпасы».

То есть, он подтвердил версию, о которой ранее писали американские СМИ о том, что главной причиной отправки кассетный боеприпасов Украине являются проблемы с поставками для нужд ВСУ обычных снарядов.

Таким образом, американский ВПК не тянет даже ограниченную прокси-войну против России. Возможно, это несколько отрезвит ястребов, которые хотели бы начать полномасштабную войну против России. После обмена ядерными ударами, преимущество в котором получит Россия, настанет время традиционных вооружений, и тут американцы снова провалятся. Если учесть, что в Третью мировую не сможет не вмешаться Китай, военные перспективы НАТО выглядят совсем уж бледно.