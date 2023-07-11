 

SD: cуперкомпьютер предсказал планете Земля климатическую катастрофу в 4000 сценариях

11.07.2023, 20:50, Разное
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Ученые из Швейцарии в сотрудничестве с коллегами из США, КНР, Ирландии, Швеции и Финляндии использовали возможности суперкомпьютера для моделирования изменения климата на Земле.

Как сообщается в Science Direct, модель прогнозирования была основана на связи между климатическими и экономическими моделями. Кроме того, ученые учли 1200 технологий производства и использования разных видов энергии, а также методы сокращения выбросов парниковых газов.

В результате использования суперкомпьютера было выявлено 4000 сценариев климатической катастрофы, которая может затронуть 15 регионов до 2100 года.

По материалам исследования, отмечается, что в 70% сценариев глобальное потепление превышает допустимые нормы. Ученые убеждены, что это может привести к необратимым последствиям для планеты. Специалисты предупреждают, что ситуация с глобальным потеплением может выйти из-под контроля, если не будут приняты меры для предотвращения его развития.


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