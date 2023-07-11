Politico – остаёмся верны обязательствам — на встрече с Байденом Сунак подтвердил, что не одобряет поставки Украине кассетных боеприпасов

В беседе с президентом США Джо Байденом премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что Лондон не одобряет поставки кассетных боеприпасов Киеву, пишет Politico. Впрочем, несогласие по этому вопросу, а также по вопросу членства Украины в НАТО, не помешало Сунаку и Байдену охарактеризовать отношения Лондона и Вашингтона как «прочные».



АР

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил президенту США Джо Байдену, что Лондон будет «придерживаться своих обязательств» по Конвенции по кассетным боеприпасам, запрещающей их производство и применение, пишет Politico.

Как напоминает издание, шестая встреча лидеров Великобритании и США с тех пор, как Сунак стал премьер-министром в прошлом году, прошла на фоне обеспокоенности относительно решения администрации Байдена передать Украине кассетные боеприпасы, которое внесло раскол в ряды НАТО.

В ходе беседы, которая длилась всего 40 минут и прошла за чаепитием в саду на Даунинг-стрит, Сунак и Байден продемонстрировали единую позицию в преддверии саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. На пресс-конференции по итогам беседы Байден охарактеризовал отношения Вашингтона и Лондона как «прочные», добавив, что «не мог бы встретиться с более близким другом и большим союзником».

«Мы — два самых верных союзника в этом альянсе, и я знаю, что мы будем стремиться делать всё возможное для укрепления евроатлантической безопасности», — вторил словам Байдена Сунак.

Впрочем, как отмечает Politico, решение США вооружить Украину кассетными бомбами уже привело к расколу среди союзников по НАТО. В выходные и сам Сунак заявил, что Великобритания «не одобряет» использование этих боеприпасов, а затем подтвердил свою позицию в беседе с Байденом.

По словам пресс-секретарь Даунинг-Стрит, для США решение о поставках кассетных бомб стало «трудным выбором», который страну вынудили сделать действия РФ на Украине. Тем не менее Лондон в этом вопросе поддержать Вашингтон не может, в связи «с требованиями, которые к премьер-министру предъявляются в соответствии с конвенцией».

«Как отметил премьер в выходные, Великобритания является государством-участником Конвенции по кассетным боеприпасам… Лидеры обсудили обязательства Великобритании по этой конвенции — не производить кассетные боеприпасы и препятствовать их применению», — заявил представитель Сунака, добавив, что страна намерена соблюдать конвенцию, подписанную более чем 100 странами.

Ещё одной темой, посеявшей раскол в ряды союзников по НАТО, Politico называет стремление Украины вступить в альянс. В воскресенье Байден заявил, что Киев «не готов» стать членом блока, настаивая, что вопрос о членстве может быть рассмотрен только после окончания конфликта.

В понедельник пресс-секретарь Сунака отметил, что Лондон намерен и дальше придерживаться своей «давней позиции» — полной поддержки заявки Киева на вступление в НАТО. По его словам, Великобритания намерена работать с США и другими союзниками в этом направлении.

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