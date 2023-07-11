Опасность сохранения паролей Wi-Fi: эксперт предупреждает о рисках кражи данных

Андрей Стариковский, руководитель проектов Центра цифровых технологий управления в ГУУ, поднял тревогу относительно сохранения логинов и паролей для подключения к сетям Wi-Fi на смартфонах. Он предостерегает пользователей о возможных последствиях, которые могут включать в себя кражу личной информации.

По словам Стариковского, сохраненные данные на устройствах могут стать целью киберпреступников, которые взламывают смартфоны и получают доступ к личным данным и конфиденциальной информации. Некоторые Wi-Fi сети уязвимы для атак, и злоумышленники часто используют эту слабость.

Особенно важно быть осторожными при сохранении данных для автоматического подключения к открытым Wi-Fi сетям, так как они обычно имеют низкую степень защиты.

Стариковский предупреждает, что мошенники могут создавать фальшивые точки доступа Wi-Fi, которые маскируются под настоящие сети. Когда пользователь подключается к такой фальшивой сети, злоумышленники могут перехватывать трафик с телефона, включая пароли от банковских приложений, социальных сетей, электронной почты и других конфиденциальных данных.

В качестве примера Стариковский приводит ситуацию, когда мошенники создают поддельные точки доступа вместе с настоящими. Например, реальные сети “Shopping Wi-Fi 1” и “Shopping Wi-Fi 2” могут сопровождаться фальшивой сетью “Shopping Wi-Fi 3”, чтобы внушить доверие пользователям.

Эксперт рекомендует быть особенно внимательными при использовании Wi-Fi сетей и избегать сохранения паролей для автоматического подключения. Если пользователь уже установил проблемное обновление, рекомендуется удалить его в настройках устройства.