 

Доллар меняется к евро и иене перед публикацией данных об инфляции в США

11.07.2023, 20:15, Разное
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Курс доллара немного меняется в отношении евро и иены в ожидании статистики о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов.

По последним данным, курс евро к доллару снизился до 1,0987 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0999 доллара. Курс доллара к иене также уменьшился до 140,69 иены с 141,31 иены. Индекс американской валюты (отражающий курс доллара к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снизился на 0,1%, до 101,86 пункта.

В среду ожидается публикация данных о потребительских ценах в США. Прогнозируется, что годовая инфляция в июне замедлится до 3,1% с 4% в мае, а базовая инфляция также замедлится до 5% с 5,3% в предыдущем месяце.

Статистика о росте потребительских цен может повлиять на будущие действия Федеральной резервной системы (ФРС). Однако аналитики отмечают, что это влияние будет проявляться не на июльском заседании, а после него.

Стратег BMO Capital Markets Иен Линген отмечает, что повышение ставки на 0,25 процентного пункта на июльском заседании ФРС в настоящее время является неизбежным, а данные об инфляции в среду будут иметь значение для обсуждения в сентябре и ноябре, сообщают РИА Новости.


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