 

Рупор кремлевской пропаганды: Шойгу о наступлении ВСУ 04.06-11.07.2023

11.07.2023, 20:10, Разное
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Шойгу о наступлении ВСУ с 04.06.2023 по 11.07.2023.

1. Безвозвратные потери ВСУ составили 26 тыс. человек и 3000 единиц различной техники и вооружений.

2. Потери ВСУ в технике:

Танки и ББМ – 1244, включая 17 "Леопардов".
Артиллерия – 43 гаубицы M777, 46 САУ M109, "Краб", "Цезарь".
Самолеты – 21
Вертолеты – 5
БПЛА – 483
Крылатые ракеты – 27

3. Ни на одном из направлений наступления противник не смог добиться результатов.

4. ВС РФ перешли в контрнаступление на Краснолиманском направлении. На фронте в 2 км продвижение составило до 1,5 км в глубину (это о продвижении к Торскому, о котором военкоры сообщали сегодня).

5. В случае поставок на Украину американских кассетных боеприпасов, Россия начнет использовать аналогичные боеприпасы против ВСУ. На текущий момент Россия воздерживается от их применения. Таких боеприпасов у России более чем достаточно.

Источник: Colonel Cassad


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