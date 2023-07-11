Мнение: Льготная сельская ипотека, массовая скупка заборов и борщевик на участке соседа

1. Власти начали стимулировать россиян переезжать жить в сельскую местность. Или по крайней мере не уезжать оттуда. Для этого гражданам предлагают брать льготные кредиты на покупку или строительство сельских домов (ссылка):



Председатель правительства России Михаил Мишустин объявил, что максимальный размер льготного кредита по программе «Сельская ипотека» повышен с 3 до 6 млн рублей в качестве расширения для россиян условий участия в государственной программе кредитования. Его слова приводит ТАСС.

«Возрастает размер льготного кредита с 3 до 6 млн рублей для жителей тех субъектов РФ, которые применяют этот механизм», — сказал премьер-министр на заседании правительства.

По его информации, в рамках программы «Сельская ипотека» льготные кредиты по ставке до 3% годовых взяли свыше 100 тыс. человек.

Как пояснил Мишустин, у граждан должен быть широкий выбор при покупке жилья в сельской местности, поэтому «можно будет взять кредит и на покупку квартиры в многоэтажном доме в опорных населенных пунктах». Помимо того, за счет кредитных средств станет возможным купить готовый домокомплект и построиться своими силами, добавил он.

До этого Сбербанк сообщил, что с 15 сентября начинает прием заявок по программе «Сельская ипотека» для приобретения или строительства жилого дома на сельских территориях.

Ранее кабмин снизил ставку по «Сельской ипотеке» с 3 до 0,1% для приграничных территорий.

Если бы речь шла о городских квартирах, итог был бы ясен — резкий рост цены квадратного метра. С сельскими домами, однако, ситуация несколько иная: рынок может построить их быстро и в любом количестве. Таким образом, возможно, конкретно в сельской местности льготная ипотека действительно повысить доступность жилья.

2. Косвенные данные подтверждают, что россияне в этом году решили массово вложиться в строительство частных домов (ссылка):



В мае и июне 2023 года продажи ворот, заборов и ограждений в России по сравнению с этим же периодом прошлого года взлетели на 94 процента, сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитиков «Авито» и Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР).

Также сильным оказался рост продаж свай (на 84 процента), изоляции (на 67 процентов) и сыпучих материалов (на 61 процент). С мая по июнь россияне фактически бросились скупать лестницы и комплектующие для них. Продажи указанных товаров выросли в 2,2 раза по сравнению с этими же месяцами прошлого года.

При этом с апреля все стройматериалы покупали на 7,5 процента чаще, чем за этот же период 2022 года. С мая по июнь продажи стройматериалов и товаров для ремонта выросли на 18 процентов по сравнению с данными за прошлый год.

На некоторые категории товаров цены упали. Например, стоимость отделки снизилась на 20 процентов. Общестроительные материалы подешевели на 12 процентов, листовые — на 10 процентов.

Кстати, напомню, что огромная доля стройматериалов производится в России. Строишь дом — поддерживаешь наш бизнес. С инструментами, правда, не так хорошо: хоть российский инструмент и присутствует на рынке, однако всё же магазины заполнены в основном инструментом иностранным.

3. В Госдуме рассказали, как следует решать проблему «короля сорняков» – борщевика Сосновского, сок которого вызывает солнечные ожоги. Что делать с борщевиком на своём участке, понятно – безжалостно уничтожать, используя при этом специальные защитные средства. Однако если борщевик оккупировал участок соседа, то очень быстро он вернётся и на ваш (ссылка):

Наказать соседа, игнорирующего разрастание борщевика и допускающего его распространение на соседние участки, можно, если обратиться к председателю садового некоммерческого товарищества (СНТ). Об этом и других способах пожаловаться на него рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, его слова передает издание Life.ru.

Эксперт отметил, что игнорирование на даче такого опасного растения, как борщевик, чревато внушительными штрафами. Он предостерег, что, согласно изменениям в законодательстве, органы местного самоуправления могут уничтожать борщевик даже на частных объектах недвижимости, а затем выставлять ее владельцу счет за выполненную работу.

В качестве первых шагов для привлечения к ответственности соседа за борщевик Чаплин назвал обращение к председателю СНТ либо местным властям. Приняв жалобу, они потребуют с владельца участка выкосить вредное растение, а в случае, если тот проигнорирует предписание — уничтожат сорняк сами и выставят счет за работу.

Если проблема не решается, депутат порекомендовал обращаться в суд. По его решению собственника участка должны будут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей, а председателя СНТ — до 50 тысяч рублей.

При этом Чаплин подчеркнул, что с борщевиком можно не только бороться, но и применять его в полезных целях. Например, ученые из Московского государственного строительного университета предложили использовать его в качестве бюджетного сырья для производства прочных строительных материалов, что особенно актуально для импортозамещения.

«Они доказали, что строительная смесь из этого опасного растения намного будет дешевле и при правильной переработке будет абсолютно безопасной. По статистике, на гектар земли приходится примерно 200 тонн этого растения, 15 процентов из которых вполне пригодны для переработки в стройматериалы», — сообщил эксперт.

Наказать соседа, конечно, возможно, хоть размер штрафов и не впечатляет. Однако я бы хотел посмотреть, как будут бороться с борщевиком на огромных неудобных пространствах, которые формально находятся в собственности государства. У нас не Германия, где всё поделено, подсчитано и огорожено. Комфортных площадей для борщевика хватает с избытком.