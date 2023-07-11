Российского представителя на саммите НАТО подозревают в использовании женского парика
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Постоянного представителя России при Совбезе ООН Василия
Небензю задержали в одном из залов саммита НАТО в Вильнюсе. По версии службы
безопасности, он использовал женский парик, чтобы скрыть свою личность и пол от
камер видеонаблюдения.
Тревога в вильнюсском дворце Литэкспо поднялась после того,
как одна из журналисток сообщила охране о неизвестной полной женщине с длинными
волосами, которая близко подходила к беседующим участникам саммита и слушала их
разговоры. Особенно подозрительным журналистке показалось то, что женщина одета
в мужской деловой костюм. Когда таинственную даму задержали, у неё в кармане
обнаружился дипломатический паспорт на имя Василия Небензи.
«Курьёз ситуации заключается в том, что мы задерживали
женщину в мужском костюме. Досмотр проводила сотрудница полиции женского пола.
Для неё было шоком, что на задержанным оказался мужчина в женском парике, который,
по его словам, находился на саммите НАТО в качестве наблюдателя», – сообщил
генеральный комиссар полиции Вильнюса Ренатас Пожепа.
Василий Небензя
пояснил, что ношение парика ему порекомендовал личный стилист. То, что парик
женский, он не знал, поскольку купил его в нью-йоркском магазине мужских
париков. Во дворец Литэкспо он прошёл, показав дипломатический паспорт и бэйдж постпреда в ООН.
В пресс-службе МИД уже назвали задержание российского наблюдателя
примером вопиющего игнорирования интересов России агрессивным блоком НАТО. Готовятся зеркальные ответные меры.
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