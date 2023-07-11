SCMP – Китай и РФ стремятся разыграть долгую партию — эксперты о расширении ШОС в противовес Западу

Аналитики считают, что Китай и РФ стремятся расширять Шанхайскую организацию сотрудничества и укреплять её влияние в разных регионах мира в качестве альтернативы «западному» порядку во главе с США. По их оценкам, хотя изначально главная цель создания этого блока лежала в сфере безопасности, реальная ситуация побуждает лидеров ШОС усиливать также и экономическую роль в долгосрочной перспективе, пишет South China Morning Post.



AP

Как полагают аналитики, власти РФ и Китая стремятся расширить Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) — поэтому, в частности, они активно налаживают контакты с другими странам, находящимися под западными санкциями, чтобы предложить им собственную «альтернативную» систему в качестве альтернативы западному порядку. Хотя этот блок изначально был нацелен на укрепление сотрудничества в сфере безопасности, события последних лет также побудили его усиливать экономическую роль, пишет Хейли Вонг в статье для South China Morning Post.

Не случайно в этом году к ШОС уже присоединился Иран, а власти Белоруссии также готовятся последовать его примеру, отмечается в статье. По оценкам аналитиков, этому способствует и стремление использовать национальные валюты в качестве альтернативы доллару США, чтобы минимизировать негативное влияние западных санкций.

Китай и РФ создали ШОС в 2001 году при участии таких стран, как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году к ним присоединились также Индия и Пакистан, напоминает автор. Члены ШОС также могут приглашать «партнёров по диалогу» для участия в специализированных дискуссиях. На сегодняшний день такой партнёрский статус получили уже более десятка стран, включая Бахрейн, Кувейт, Объединённые Арабские Эмираты, Мальдивы и Мьянма.

Приняв в свой состав Иран и активно привлекая Белоруссию, ШОС фактически посылает всему миру сигнал о том, что существуют альтернативные варианты для углубления евразийской интеграции и противодействия либеральному порядку Запада, полагает Илайда Нижхар, аналитик по глобальным рискам из международного агентства ODI. «Мы наблюдаем рост популярности ШОС в «неприсоединившихся» регионах мира… Геополитически Китай и РФ стремятся разыграть здесь долгую партию», — отметила Нижхар в интервью South China Morning Post.

Похожей точки зрения придерживается и Рафаэлло Пантуччи, старший научный сотрудник Школы международных исследований имени Раджаратнама в Сингапуре. По его мнению, прозвучавший на прошлой неделе призыв РФ к более тесному сотрудничеству в рамках ШОС ещё раз продемонстрировал миру, что у членов этого блока существуют альтернативные варианты, даже если Запад будет пытаться отрезать их от любых других международных структур.

Интерес здесь вызывает и тот факт, что к взаимодействию с Шанхайской организацией сотрудничества активно стремятся и те страны, которые в целом не настроены враждебно по отношению к Западу, подчеркнул Пантуччи. В качестве наглядного примера он привёл Индию и целый ряд государств Центральной Азии, которые всё чаще проявляют к этому интерес, говорится в статье.

Причина здесь заключается в том, что многие из них ощутили на себе негативное влияние «принудительных мер», которые используют страны Запада для продвижения собственной политики, считает Зун Ахмед Хан, научный сотрудник Института стратегии «Один пояс, один путь» при Университете Цинхуа в Пекине. Именно поэтому им проще найти точки соприкосновения для сотрудничества, пояснил эксперт в интервью South China Morning Post.

По его мнению, после обострения кризиса на Украине многие страны почувствовали свою уязвимость перед лицом глобальных проблем, с которыми им пришлось столкнуться в экономической сфере. В числе наиболее серьёзных проблем такого рода аналитик назвал, в частности, вопросы энергетической и продовольственной безопасности, поясняется в статье.

Чтобы сообща этому противостоять, члены ШОС всё активнее призывают усилить экономическую роль этого блока. В частности, Узбекистан предлагает создать единую «карту транспортных связей», а Казахстан выступает за создание совместного инвестиционного фонда в рамках ШОС и расширение сотрудничества в области энергетики, пишет South China Morning Post.

Кроме того, члены ШОС поддержали призывы китайского лидера Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина переходить к использованию в торговых расчётах национальных валют вместо доллара США, а также продемонстрировали «решительную поддержку» в сфере развития цифровой интеграции. При этом был вновь поднят вопрос о создании общего Банка развития ШОС, речь о котором ведётся уже давно, отмечается в статье.

Си и Путин стремятся сократить зависимость от доллара США и позиционировать свои национальные валюты как «надёжную и устойчивую альтернативу доллару», что становится ещё более актуальным после ужесточения западных санкций в ответ на проведение российской спецоперации на Украине, подчеркнула в этой связи Нижхар. Многие рынки, которых так или иначе затронули эти санкции, сейчас активно ищут для себя новые банковские и инвестиционные возможности, пояснила она.

По мнению Пантуччи, тот факт, что Пекин вновь поднимает вопрос о создании Банка развития ШОС, также свидетельствует о стремлении активизировать деятельность этого блока в экономической сфере. В свою очередь, российский президент также призвал создать в рамках ШОС «необходимую платёжную инфраструктуру» для укрепления региональной экономической интеграции и создания «независимой финансовой структуры», отмечает эксперт.

Он считает, что Москва в последнее время стремится активизировать свою роль в ШОС, поскольку рассматривает этот блок как свой оплот в противостоянии Западу, а также опасается усиления влияния Китая на своём «заднем дворе». Кроме экономического партнёрства, РФ укрепляет и сотрудничество в области безопасности с помощью таких механизмов, как Региональная антитеррористическая структура (РАТС), созданная в рамках ШОС, заключил Пантуччи в интервью South China Morning Post.

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