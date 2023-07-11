Украинец, таксист, хотел воевать за Россию

СМИ рассказали о личности мужчины, которого в Тюменской области застрелила ФСБ, обвинив в попытке взорвать нефтепровод.



Андрей Лохманов. Фото: Ирина Шарова, 72RU

Сотрудники ФСБ в Тюменской области в минувший вторник, 4 июля, застрелили 38-летнего жителя Тюмени, который, по версии спецслужбы, намеревался подорвать нефтепровод «Транснефти», якобы являясь сочувствующим Украине радикалом. Издание 72.ru со ссылкой девушку погибшего утверждает, что спецслужбы убили тюменского таксиста Андрея Лохманова. Его фамилию издание приводит в сокращении, а полную фамилию смог установить телеграм-канал «Богатый регион».

Девушка погибшего мужчины, которую издание оставило анонимной, сама связалась с журналистами. По ее словам, Лохманов — этнический украинец, который родился и вырос в Тюмени и даже собирался «идти добровольцем и служить за Россию» после пригожинского мятежа. Но она его отговорила. «Он всегда говорил, что есть плохие люди на Украине и в России. Был за справедливость. В основном он таксовал, но подрабатывал еще в военном магазине. Мы знали друг друга два года. Сначала были дружеские отношения, а потом начали встречаться. Андрей жил у тети и двоюродного брата — продал квартиру и купил жилье в строящемся доме. 5 июля должен был переехать ко мне», — цитирует слова его девушки издание 72.ru.

Со слов девушки, вечером 4 июля Лохманов должен был отвезти колеса к другу за город и сообщить девушке, когда освободится. В тот день он присылал собеседнице издания фотографии, и она видела, во что гражданин был одет — поэтому на видео, опубликованном ФСБ, она опознала погибшего. Между тем контактов родственников Лохманова она не знает — с его родителями не знакома. В морге ей подтвердили, что Лохманов поступил туда, но больше ничего не сказали, поскольку они в браке официально не состояли. «На него клеймо повесили. А вдруг его похоронить не дадут? Мы с ним постоянно время вместе проводили. Я бы явно что-то заподозрила, я неглупая девушка. Он всем со мной делился. У нас не было никаких секретов», — пояснила женщина.

Журналисты издания, которые побывали в Кукушках (где ФСБ и застрелила Лохманова) на следующий день после происшествия, выяснили, что местные жители не слышали ни выстрелов, ни звуков взрыва.

Ничего подозрительного не заметили даже те жители деревни, кто находился вечером 4 июля рядом с местом предполагаемого преступления — у распределительного узла «Транснефти», ловя попутный автомобиль (рядом проходит дорога).

Напомним, по версии следствия, 38-летний мужчина, «являясь сторонником радикальных взглядов и разделяя идеологию запрещенного террористического украинского военизированного объединения» (какого — не уточняется), планировал взорвать распределительный узел нефтепровода «Транснефти» близ деревни Кукушки Исетского района Тюменской области. Оперативники ФСБ настигли его, но гражданин якобы начал отстреливаться и «применил взрывчатый боеприпас», чем посягнул на жизнь оперативника ФСБ. Мужчину застрелили ответным огнем. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь силовика (ст. 317 УК РФ), о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), о незаконном хранении взрывного устройства (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Мстислав Письменков

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