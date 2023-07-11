 

Apple приостановила загрузку iOS 16.5.1 a из-за проблем с браузером Safari

11.07.2023, 18:55, Разное
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Обновление iOS 16.5.1 a для iPhone было приостановлено из-за проблем с браузером Safari, пишет MacRumors. Apple приняла такое решение после того, как пользователи стали жаловаться на неполадки в работе различных веб-приложений, таких как Facebook (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена), WhatsApp и Zoom.

Пользователи обнаружили, что после установки обновления, эти приложения выдают предупреждения о неподдерживаемости в браузере Safari. Стоит отметить, что в РФ компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена.

Версия 16.5.1 a iOS, а также iPadOS 16.5.1 и macOS Ventura 13.4.1 получили обновление Rapid Security Response, которое исправляет уязвимость WebKit. Apple подтвердила, что эта уязвимость могла быть активно использована злоумышленниками.

Представитель компании пока не подтвердил официально информацию о приостановке обновления, но по информации журналистов, Apple планирует выпустить исправленную версию.

Пользователям, которые уже установили проблемное обновление, рекомендуется перейти на стабильную версию iOS. Для этого нужно открыть раздел “Настройки”, выбрать “Основные”, затем “О программе” и нажать на пункт “Удалить обновление безопасности”.


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