На портале “Активный гражданин” выберут лучшие места для летнего отдыха

Власти российской столицы для решения важнейших вопросов, связанных с жизнью многомиллионного мегаполиса, нередко обращаются за помощью к гражданам. В Москве вот уже девять лет действует цифровой сервис, являющийся инструментом прямой демократии. Активные граждане на одноименно портале могут высказывать мнения и принимать участие в голосованиях по широкому спектру тем.

На запущенном в 2014 году портале “Активный гражданин” жители столицы могут, например, проголосовать за названия для станций метро, улиц или скверов, решить вопросы, связанные с благоустройством, определить перечень кружков для детей или выбрать лучшие места для летнего отдыха в Москве. Кстати, участниками цифрового сервиса являются более шести миллионов человек.

Они примут участие в серии из пяти голосований, которые будут посвящены популярным среди москвичей местам летнего отдыха. Первый опрос касается площадок для отдыха с детьми. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

“Участникам проекта уже доступно первое голосование цикла. Оно состоит из трех тематических блоков: музеи, игровые площадки и веревочные городки в парках. В каждом можно отметить по три варианта ответа, в том числе предложить свой”, – отметила чиновник.

На суд активных граждан представлены Музей Москвы, музей-заповедник “Царицыно”, Дарвиновский музей, Музей космонавтики, а также проект “Флорариум. Маршрут Россия” в Зарядье. Если участники опроса не смогут определиться с лучшим вариантом, у них есть возможность предложить свой.

Далее необходимо будет выбрать парки с лучшими игровыми площадками. В голосовании участвуют парк 50-летия Октября, “Сокольники”, Нескучный сад и Парк Горького и другие варианты. Наконец, третий опрос посвящен веревочным комплексам, доступным на ВДНХ, в Таганском парке и на другие площадках.

На на портале “Активный гражданин” откроются еще четыре серии голосований, направленные на выбор мест для отдыха. До конца лета москвичам предстоит определить популярные места для занятий спортом, прогулок и отдыха в жару, а также назвать лучшие варианты досуга для горожан, которые интересуется историей.