 

Нейрохирург оценил шансы сына Ефремова после трепанации черепа

11.07.2023, 18:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сын Михаила Ефремова оказался в больнице в конце июня. Молодой актер был госпитализирован после падения из окна, однако в медцентре его состояние продолжило ухудшаться. Кстати, всего у заслуженного артиста России шесть детей от пяти браков.

Правда, пока звезда не может заниматься воспитанием наследников, скандально известный актер театра и кино отбывает наказание по приговору суда.

Медики после госпитализации подключили его 31-летнего сына к аппарату искусственной вентиляции легких, а для фиксации тела пришлось использовать специальную технику. Когда пациент вышел из кому, ему провели операцию. Хирурги смогли установить штифты на сломанные кости таза.

Увы, но после операции состояние сына Михаила Ефремова ухудшилось из-за скопления жидкости и газа в легких. Врачи диагностировали пневмоторакс и установили дренаж для удаления лишних элементов.

Наконец, пациенту провели трепанацию черепа. Шансы Николая Ефремова на восстановление после опасного медицинского вмешательства оценил нейрохирург Александр Тома.

Эксперт отметил высокий запас прочности организма. Кандидат медицинских наук подчеркнул, часа по себе трепанация черепа не несет осложнений. При этом нейрохирург заявил, что последствия будут зависеть от степени повреждения головного мозга.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Российского представителя на саммите НАТО подозревают в использовании женского парика

11.07 / Украинец, таксист, хотел воевать за Россию

11.07 / Apple приостановила загрузку iOS 16.5.1 a из-за проблем с браузером Safari

11.07 / Ученые из США нашли новый метод лечения раковых опухолей

11.07 / Биологи обнаружили животных, “раздевающих” самок перед спариванием

11.07 / Не треники, а модные брюки: как добавить изюминку в простой образ со спортивными штанами

11.07 / Главный хит лета: как стилизовать белые брюки, которые должны быть в гардеробе каждой женщины в этом сезоне

11.07 / В России пройдут памятные мероприятия к годовщине освобождения Чехословакии в 1968 году

11.07 / 5 простых советов от диетолога: как сбросить лишние килограммы и сохранить результат

11.07 / “Как женщина после родов” – потерявший ноги Костомаров посмеялся над собой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика