 

Ученые из США нашли новый метод лечения раковых опухолей

11.07.2023, 18:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Исследователи из Йельского университета в США разработали новую технологию лечения рака с использованием генного редактирования CRISPR, сообщает журнал Science.

Ученые применили эту технологию для удаления дополнительных хромосом из раковых клеток, которые не могут неконтролируемо размножаться без этих молекул ДНК.

Руководитель исследовательской группы Джейсон Шелтцер отметил, что они использовали генно-инженерный метод CRISPR для удаления хромосом из раковых клеток, что является важным техническим достижением.

В здоровых клетках человека обычно содержится 23 пары хромосом, но большинство раковых клеток содержат дополнительные молекулы ДНК, что называется анеуплоидией и является характерной особенностью раковых клеток.

Ученые обнаружили, что после удаления дополнительных хромосом клетки потеряли способность формировать злокачественные опухоли. Шелтцер подчеркнул, что анеуплоидия может стать потенциальной терапевтической мишенью для лечения рака.

Однако результаты исследования пока являются предварительными и требуют дальнейших испытаний на живых организмах.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Украинец, таксист, хотел воевать за Россию

11.07 / Apple приостановила загрузку iOS 16.5.1 a из-за проблем с браузером Safari

11.07 / Нейрохирург оценил шансы сына Ефремова после трепанации черепа

11.07 / Биологи обнаружили животных, “раздевающих” самок перед спариванием

11.07 / Не треники, а модные брюки: как добавить изюминку в простой образ со спортивными штанами

11.07 / Главный хит лета: как стилизовать белые брюки, которые должны быть в гардеробе каждой женщины в этом сезоне

11.07 / В России пройдут памятные мероприятия к годовщине освобождения Чехословакии в 1968 году

11.07 / 5 простых советов от диетолога: как сбросить лишние килограммы и сохранить результат

11.07 / “Как женщина после родов” – потерявший ноги Костомаров посмеялся над собой

11.07 / Ученые по зубной эмали определили пол захороненного 5000 лет назад человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика