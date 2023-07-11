Ученые из США нашли новый метод лечения раковых опухолей

Исследователи из Йельского университета в США разработали новую технологию лечения рака с использованием генного редактирования CRISPR, сообщает журнал Science.

Ученые применили эту технологию для удаления дополнительных хромосом из раковых клеток, которые не могут неконтролируемо размножаться без этих молекул ДНК.

Руководитель исследовательской группы Джейсон Шелтцер отметил, что они использовали генно-инженерный метод CRISPR для удаления хромосом из раковых клеток, что является важным техническим достижением.

В здоровых клетках человека обычно содержится 23 пары хромосом, но большинство раковых клеток содержат дополнительные молекулы ДНК, что называется анеуплоидией и является характерной особенностью раковых клеток.

Ученые обнаружили, что после удаления дополнительных хромосом клетки потеряли способность формировать злокачественные опухоли. Шелтцер подчеркнул, что анеуплоидия может стать потенциальной терапевтической мишенью для лечения рака.

Однако результаты исследования пока являются предварительными и требуют дальнейших испытаний на живых организмах.