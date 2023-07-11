Биологи обнаружили животных, “раздевающих” самок перед спариванием

Ученые из Венского университета выяснили, что самцы обыкновенных паутинных клещей помогают самкам сбросить панцирь, что способствует успешному спариванию.

Когда самки готовы полинять, они приобретают серебристый цвет, так как воздух появляется между старым и новым панцирем. Самцы, которые находят таких самок, барабанят передними лапками по их спине, а когда панцирь трескается, начинают освобождать заднюю часть брюшка.

Биологи сообщают, что иногда другой самец может напасть на такого самца и спариться с самкой вместо него. Также возможен вариант, когда третий самец спаривается с самкой без лишних усилий, если первые два сражаются между собой.

Таким образом, исследование показало, что самцы паутинных клещей участвуют в подготовке самок к спариванию, но не всегда получают выгоду от своих усилий.