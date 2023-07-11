 

Биологи обнаружили животных, “раздевающих” самок перед спариванием

11.07.2023, 18:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ученые из Венского университета выяснили, что самцы обыкновенных паутинных клещей помогают самкам сбросить панцирь, что способствует успешному спариванию.

Когда самки готовы полинять, они приобретают серебристый цвет, так как воздух появляется между старым и новым панцирем. Самцы, которые находят таких самок, барабанят передними лапками по их спине, а когда панцирь трескается, начинают освобождать заднюю часть брюшка.

Биологи сообщают, что иногда другой самец может напасть на такого самца и спариться с самкой вместо него. Также возможен вариант, когда третий самец спаривается с самкой без лишних усилий, если первые два сражаются между собой.

Таким образом, исследование показало, что самцы паутинных клещей участвуют в подготовке самок к спариванию, но не всегда получают выгоду от своих усилий.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Apple приостановила загрузку iOS 16.5.1 a из-за проблем с браузером Safari

11.07 / Нейрохирург оценил шансы сына Ефремова после трепанации черепа

11.07 / Ученые из США нашли новый метод лечения раковых опухолей

11.07 / Не треники, а модные брюки: как добавить изюминку в простой образ со спортивными штанами

11.07 / Главный хит лета: как стилизовать белые брюки, которые должны быть в гардеробе каждой женщины в этом сезоне

11.07 / В России пройдут памятные мероприятия к годовщине освобождения Чехословакии в 1968 году

11.07 / 5 простых советов от диетолога: как сбросить лишние килограммы и сохранить результат

11.07 / “Как женщина после родов” – потерявший ноги Костомаров посмеялся над собой

11.07 / Ученые по зубной эмали определили пол захороненного 5000 лет назад человека

11.07 / Ученые создали таблетки для прогноза качества воздуха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика