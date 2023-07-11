 

«Ненадёжный союзник» — шантаж Эрдогана даст ЕС ещё один повод не пустить Турцию в свои ряды

11.07.2023, 18:05, Новости дня
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Попытка шантажа Евросоюза со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана станет очередной причиной, по которой европейцы не захотят впустить его страну в ЕС, пишет Bloomberg. Своими действиями турецкий лидер снова показал, что его нельзя считать «надёжным союзником» США и Европы в многосторонних международных организациях.


AP

Предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он может снять вето на вступление Швеции в Североатлантический альянс в обмен на вступление Турции в Европейский союз, было откровеннейшим шантажом, которое не заслуживало ни рассмотрения, ни тем более согласия, пишет Bloomberg. Несмотря на достижение видимого прорыва в отношении Швеции, такая инициатива Эрдогана должна быть воспринята США и их европейскими союзниками как очередное доказательство того, что президент Турции не является их «надёжным союзником» в многосторонних организациях, сетует автор статьи. 

«Сперва откройте Турции путь в Европейский союз, а после этого мы откроем путь Швеции, как сделали это ранее для Финляндии», — заявил турецкий лидер на пресс-конференции в Стамбуле перед отъездом на саммит НАТО в Литве. Он раскритиковал «страны, заставляющие Турцию ждать у дверей ЕС почти 50 лет».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о достижении договорённости с Анкарой по поводу членства Швеции, что, несомненно, будет приветствоваться в Брюсселе, Стокгольме и Вашингтоне. Однако это не изменит ситуацию с ЕС, поскольку Еврокомиссия сразу отклонила требование Эрдогана, указав, что членство в НАТО и вступление в Евросоюз — это два отдельных процесса. В любом случае, турецкий лидер дал европейцам ещё один повод для затягивания рассмотрения заявки Турции на членство в ЕС после того, как они увидели его действия в отношении процесса присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу.

У турецкого лидера давняя обида на европейцев за то, что они внесли его в «чёрный список». Турция подала заявку на членство в ЕС задолго до того, как Эрдоган пришёл к власти, и в 1999 году было объявлено, что она имеет право на членство. Однако популярность его исламистской партии напугала Евросоюз, который и без того боялся впускать в свои ряды страну с мусульманским большинством, отмечает Bloomberg.

В свой первый срок Эрдоган предпринял усилия, чтобы развеять опасения европейцев, и протолкнул некоторые демократические и экономические реформы, обуздав мощь турецких вооружённых сил. Но ЕС продолжал затягивать переговоры, в том числе ссылаясь на нарушения прав человека, и к концу своего первого десятилетия у власти Эрдоган потерял терпение. Ситуация достигла апогея после неудавшегося переворота в 2016 году, после которого его правление становилось всё более «репрессивным», и Европарламент призвал прекратить переговоры о членстве Турции в ЕС. К 2018 году процесс присоединения был заморожен.

Тем временем разочарование Эрдогана европейцами проявлялось во всё более воинственной риторике. Европа, прогремел он, «больна», «терпит крах» и «заплатит за то, что они сделали». Турецкий лидер пригрозил отменить некоторые реформы, которые он провёл, чтобы привести свою страну в соответствие с нормами ЕС, включая восстановление смертной казни. Звучали и другие угрозы, например, отправка миллионов беженцев в Европу.

На данный момент самым большим препятствием для вступления Турции в ЕС является сам Эрдоган. Хотя он время от времени заявляет, что членство остается целью, его политика отдалила Турцию от Евросоюза дальше, чем когда-либо за последние 50 лет, резюмирует Bloomberg.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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