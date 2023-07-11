 

5 простых советов от диетолога: как сбросить лишние килограммы и сохранить результат

11.07.2023, 17:25, Разное
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Врач-диетолог Василиса Пономарева отмечает, что большинство людей осведомлены о принципах здорового образа жизни, однако повседневные заботы часто мешают их реализации. Поэтому необходимо, чтобы все было максимально просто.

Совет номер один – придерживайтесь “тарелки здорового питания”. Перед тем, как приступить к приему пищи, важно убедиться, что ваши порции соответствуют основным принципам: 25 процентов тарелки должно быть занято нежирными источниками белка, такими как курица, лосось или яйца.

Следующий совет связан с приготовлением еды. В случае, если вы ощущаете усталость после долгого рабочего дня, соблазн отказаться от здорового питания и выбрать готовые блюда на вынос может быть слишком велик. Однако готовка снимает все хлопоты и гарантирует, что у вас всегда будет под рукой тарелка с полезной пищей. Кроме того, если готовить еду самостоятельно, старайтесь всегда приготовить немного больше, чем вам необходимо.

“Вы можете упаковать остатки и хранить их в холодильнике или морозильной камере на следующий день. Это работает со всем: от салатов и супов на обед до запеканок или, по крайней мере, бульона на ужин”, – объясняет диетолог.

Замедление темпа приема пищи является следующим важным шагом. Во многих случаях людям требуется переучиться замедлять темп приема пищи и правильно жевать. “Важно замедлиться и отвлечься от всех экранов, включая телевизоры и телефоны, во время еды. Это не только делает процесс более приятным, но и помогает остановиться, когда вы почувствуете себя сытым”, – подчеркивает специалист.


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