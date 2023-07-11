 

В России пройдут памятные мероприятия к годовщине освобождения Чехословакии в 1968 году

11.07.2023, 17:33, Разное
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Министр культуры Ольга Любимова подписала приказ «О порядке празднования 55-й годовщины освобождения Праги от реакционных, контрреволюционных элементов».

Согласно документу, в августе 2023 года в России состоится несколько фестивалей, конференций и памятных мероприятий, посвящённых вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.

– Полвека назад империалисты попытались вырвать чехословацкий народ из семьи социализма, но получили достойный отпор. Через месяц мы всей страной будем вспоминать героев, которые надавали по шапке западным агентам и контрреволюционерам, – сообщила Любимова.

Кульминацией торжеств станет военно-исторический фестиваль «Освобождение Праги, год 1968», который пройдёт в парке Зарядье 21 августа. В мероприятии примут участие порядка пяти сотен реконструкторов из России, Белоруссии и других стран СНГ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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