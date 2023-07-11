В России пройдут памятные мероприятия к годовщине освобождения Чехословакии в 1968 году

Министр культуры Ольга Любимова подписала приказ «О порядке празднования 55-й годовщины освобождения Праги от реакционных, контрреволюционных элементов».

Согласно документу, в августе 2023 года в России состоится несколько фестивалей, конференций и памятных мероприятий, посвящённых вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.

– Полвека назад империалисты попытались вырвать чехословацкий народ из семьи социализма, но получили достойный отпор. Через месяц мы всей страной будем вспоминать героев, которые надавали по шапке западным агентам и контрреволюционерам, – сообщила Любимова.

Кульминацией торжеств станет военно-исторический фестиваль «Освобождение Праги, год 1968», который пройдёт в парке Зарядье 21 августа. В мероприятии примут участие порядка пяти сотен реконструкторов из России, Белоруссии и других стран СНГ.

—