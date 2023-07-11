“Как женщина после родов” – потерявший ноги Костомаров посмеялся над собой

Долгожданная выписка из больницы принесла невероятную радость всем, кто верил и надеялся на восстановление фигуриста. Судя по кадрам, которые спортсмен размещает в личном блоге, врачи совершили чудо. Всего полгода назад Роман Костомаров находился при смерти, поэтому медики приняли решение провести ампутацию конечностей.

Потерявший ноги чемпион сейчас пытается адаптироваться к новым реалиям, причем на тренировках, которые ему показаны, даже шутит. Пятый канал опубликовал видео, где Роман Костомаров занимается на тренажере и проявляет чувство юмора.

Разрабатывая мышцы бедра, фигурист посмеялся над собой и продолжил старательно выполнять задачу. “Как женщина после родов”, — высказался фигурист и довольно улыбнулся. Видимо, с постепенным возвращением в привычный социум Роман Костомаров испытывает эмоциональный подъем.

К слову, сайт “Вести Подмосковья” напоминает, что для поддержания красивой улыбки полезны молочные продукты. А вот фастфуд и другая еда с красителями зубам вредит, уверяет стоматолог Гвоздинский.

Ну а Роман Костомаров сейчас уверенно приходит в тонус и восхищает фанатов изо дня в день. Друзья и коллеги отмечают мощнейшую силу духа, которую проявил фигурист. Его пример доказывает, что шансы есть всегда, даже когда кажется, что все потеряно.