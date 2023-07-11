Ученые по зубной эмали определили пол захороненного 5000 лет назад человека

Специалисты определили пол человека, захороненного пять тысяч лет назад в Испании. Останки были обнаружены в 2008 году, но при первоначальной идентификации усопшего произошла ошибка.

Новые исследования, проведенные с использованием новейших технологий и анализа зубной эмали, позволили выделить различия в химическом составе эмали мужчин и женщин, что позволило экспертам установить, что в гробнице была захоронена женщина.

Археолог Катарина Ребай-Салисбери отмечает, что это открытие может указывать на то, что ошибки могут возникать и при идентификации усопших в других древних могилах. Ученые считают, что данное открытие демонстрирует, что “авторитетом и почитанием в древние времена пользовались не только мужчины”.

Хотя личность женщины не удалось определить, эксперты полагают, что она занимала высокое положение в обществе. Это сообщает журнал Scientific Reports.