 

Ученые создали таблетки для прогноза качества воздуха

11.07.2023, 16:52, Разное
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Ученые из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) разработали таблетки, состоящие из измельченного порошка эвкалипта (Eucalyptus globulus Labill) и фикусов (Ficus microcarpa L.f. и Ficus benjamina L.), которые позволяют оценивать качество воздуха и делать прогнозы его состояния в будущем. Об этом сообщили представители ОИЯИ в интервью «Газете.Ru».

В РФ и средней полосе этот метод мониторинга воздуха проводился с помощью мхов. Однако в южных странах, таких как Египет, из-за жаркого климата использовать этот метод невозможно, так как мох высыхает и развевается на ветру. В связи с этим ученые решили использовать распространенные в Египте растения – эвкалипт и фикус. Листья собирали на уровне высоты человека, чтобы данные были информативны при анализе воздуха и его влияния на здоровье людей.

Эвкалипт и фикус оказались эффективными биомониторами, позволяющими даже различать места, где были отобраны образцы – с деревьев вдоль крупных автомагистралей или внутри городов. Листья необходимо было промыть, измельчить, после чего полученный порошок изготавливался в виде таблеток и облучался в Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ.

Метод нейтронного активационного анализа показал концентрации 34 элементов в образцах листьев и 40 элементов в образцах почв. Исследование также выявило, что фикус Бенджамина (F. Benjamina) более чувствителен к тяжелым металлам и микроэлементам, чем эвкалипт (E. Globulus), и может использоваться в качестве уловителя городских загрязнений.

Ученые также провели расчет потенциального экологического риска и определили, что в будущем местному населению могут угрожать мышьяк и кадмий. Они также сделали предположения о том, какие антропогенные и геогенные факторы могут быть источниками потенциально токсичных элементов. Однако для подтверждения этих расчетов необходимо проведение дальнейших исследований.


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