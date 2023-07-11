 

Массовая рассылка вируса-шифровальщика PyCrypter зафиксирована в российских компаниях

11.07.2023, 16:16, Разное
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В июле 2023 года российские компании из промышленного сектора, транспортных предприятий и сферы IT столкнулись с массовой рассылкой вируса-шифровальщика PyCrypter по электронной почте. Об этом пишет пресс-служба компании F.A.C.C.T., специализирующейся на информационной безопасности.

По данным компании, рассылка затронула множество организаций, которым были отправлены письма, представляющие собой рекламу клиента криптовалюты CryptoBOSS. В сообщениях обещался “безопасный и полностью анонимный доступ ко всем валютам”, а ссылка на скачивание утилиты, по факту, вела к загрузке шифровальщика РуCrypter.

По информации представителей F.A.C.C.T., рассылка была зарегистрирована 9 июля 2023 года. Однако автоматизированные средства защиты электронной почты компаний позволили перехватить и нейтрализовать угрозу вовремя.

В ходе расследования инцидента эксперты F.A.C.C.T. выяснили, что домен, ведущий на сайт с вирусом РуCrypter, был зарегистрирован на пользователя Gmail с именем Vladimir Stoyanov, который ранее уже был замешан в подобных кибератаках. В прошлом году он рассылал по электронной почте другой вирус-шифровальщик под названием Cryptonite. Тогда письма были отправлены от имени премьер-министра Михаила Мишустина.


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