Работа парикмахером, косметологом и строителем увеличивает риск рака яичников

Различные профессии и их влияние на здоровье могут быть связаны с повышенным риском развития рака яичников, утверждают специалисты. По результатам исследования, проведенного на группе из 1388 женщин, выяснилось, что работа в качестве косметолога, парикмахера или в сфере строительства может значительно увеличить вероятность заболевания этим видом рака. Кроме того, длительное время, проведенное в сферах бухгалтерии, продаж, розничной торговли и швейной промышленности также связано с повышенным риском.

Интересно отметить, что женщины, у которых был диагностирован рак яичников, в основном имели низкий уровень образования, реже использовали оральные контрацептивы и либо не имели детей, либо имели их значительно меньше, чем женщины из контрольной группы. Все эти факторы рассматриваются как потенциальные рисковые факторы для развития рака яичников.

«Несколько профессий, кажется, связаны с повышенным риском заболевания. Особенно работа парикмахером или косметологом в течение десяти или более лет связана с трехкратным увеличением риска рака яичников, аналогично и строительство, в то время как длительное время, проведенное в сфере бухгалтерии, связано с удвоением риска. Работа в швейной промышленности, включая вышивку, связана с 85-процентным увеличением риска рака яичников, а розничная торговля и продажи — с увеличением на 59 и 45 процентов соответственно», — прокомментировала врач-гинеколог Елизавета Комарова.